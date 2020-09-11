https://ria.ru/20200911/khadid-1577114555.html
Оделась в кофейный скраб: самая красивая женщина мира снялась обнаженной
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свое голое тело в Instаgram. На нем не оказалось ничего, кроме... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:23
2020-09-11T19:23
2020-09-11T19:23
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Американская супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свое голое тело в <a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank">Instаgram</a>. На нем не оказалось ничего, кроме кофейного скраба."Сегодня утром перед работой моя лучшая подруга приготовила мне кофейный скраб", — написала она рядом с обнаженным фото.Пикантный кадр вызвал бурю эмоций среди пользователей социальной сети. Многие оценили хорошую фигуру 23-летней модели, но нашлись и те, кто обругал за откровенность."Совсем не привлекательная женщина.""Поешь.""Выглядишь деформированной с ног до головы.""Куча пластических операций и фотошопа."
https://ria.ru/20191015/1559815671.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес