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Оделась в кофейный скраб: самая красивая женщина мира снялась обнаженной
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свое голое тело в Instаgram. На нем не оказалось ничего, кроме... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:23
2020-09-11T19:23
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Американская супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свое голое тело в <a href="https://www.instagram.com/bellahadid/" target="_blank">Instаgram</a>. На нем не оказалось ничего, кроме кофейного скраба."Сегодня утром перед работой моя лучшая подруга приготовила мне кофейный скраб", — написала она рядом с обнаженным фото.Пикантный кадр вызвал бурю эмоций среди пользователей социальной сети. Многие оценили хорошую фигуру 23-летней модели, но нашлись и те, кто обругал за откровенность."Совсем не привлекательная женщина.""Поешь.""Выглядишь деформированной с ног до головы.""Куча пластических операций и фотошопа."
https://ria.ru/20191015/1559815671.html
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белла хадид, шоу-бизнес

Оделась в кофейный скраб: самая красивая женщина мира снялась обнаженной

19:23 11.09.2020
5840
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свое голое тело в Instаgram. На нем не оказалось ничего, кроме кофейного скраба.
"Сегодня утром перед работой моя лучшая подруга приготовила мне кофейный скраб", — написала она рядом с обнаженным фото.
Пикантный кадр вызвал бурю эмоций среди пользователей социальной сети. Многие оценили хорошую фигуру 23-летней модели, но нашлись и те, кто обругал за откровенность.
"Совсем не привлекательная женщина."
"Поешь."
"Выглядишь деформированной с ног до головы."
"Куча пластических операций и фотошопа."
Модель Белла Хадид - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 15:58Культура
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
110008
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Белла ХадидШоу-бизнес
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