Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/keschyan-1577106875.html
Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора
Актер Арарат Кещян, известный широкой публике благодаря роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня" рассказал в Instagram о подробностях дела, приговор по... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:22
2020-09-11T19:14
россия
ленинградское шоссе (москва)
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110662_0:0:1919:1079_1400x0_80_0_0_28f84f7c43fa60175c8ec3ba511e4617.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актер Арарат Кещян, известный широкой публике благодаря роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня" рассказал в Instagram о подробностях дела, приговор по которому вызвал у него смех.Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Кещян слушает приговор судьи, который признал его виновным в нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП ("Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). После этого артист переговаривается с адвокатом и смеется.По его словам, инцидент произошел около трех месяцев назад, когда он ехал в аэропорт встречать семью. Артист признал, что нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную во время поворота. Спустя некоторое время он заметил машину ДПС с мигалками."Инспекторы стали убеждать меня, что я выехал на встречную. На просьбу предоставить видео не реагируют. &lt;...&gt; Я пишу несогласие", — поделился он в Instagram.Артист утверждает, что показания остановивших его сотрудников ДПС в суде расходились. Так, один из них, по его словам, заявил, что машина инспекторов двигалась в плотном потоке по примыкающей улице, а второй — что по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskoe_shosse_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскому шоссе</a>.После этого адвокат актера потребовал продемонстрировать запись случившегося с видеорегистратора, однако, по словам артиста, инспекторы под различными предлогами затягивали с представлением видео суду и так и не передали запись.Суд признал Кещяна виновным и назначил ему штраф в пять тысяч рублей.Артист назвал подобное решение беспределом и намерен оспорить приговор в вышестоящей инстанции.
https://ria.ru/20200609/1572670541.html
или вообще окажется что именно он был водителем Ефремова...
16
Ой смотри, Майкл, дооспариваешься. Придёт какой-нибудь колдырь, на один глаз слепой, а на другой - минус 3. И скажет, что мало того, что двойную пересёк, так ещё и ехал непристёгнутый, пьяный и под 240 км/ч.
15
5
россия
ленинградское шоссе (москва)
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110662_0:0:1439:1079_1400x0_80_0_0_d35ed0fdefd5df07edaac1b2937cbc73.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ленинградское шоссе (москва), авто, москва, происшествия

Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора

17:22 11.09.2020 (обновлено: 19:14 11.09.2020)
11800
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Актер Арарат Кещян, известный широкой публике благодаря роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня" рассказал в Instagram о подробностях дела, приговор по которому вызвал у него смех.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Кещян слушает приговор судьи, который признал его виновным в нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП ("Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). После этого артист переговаривается с адвокатом и смеется.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 11:12
ДТП с участием российских знаменитостей в 2016-2020 годах
По его словам, инцидент произошел около трех месяцев назад, когда он ехал в аэропорт встречать семью. Артист признал, что нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную во время поворота. Спустя некоторое время он заметил машину ДПС с мигалками.
"Инспекторы стали убеждать меня, что я выехал на встречную. На просьбу предоставить видео не реагируют. <...> Я пишу несогласие", — поделился он в Instagram.
Артист утверждает, что показания остановивших его сотрудников ДПС в суде расходились. Так, один из них, по его словам, заявил, что машина инспекторов двигалась в плотном потоке по примыкающей улице, а второй — что по Ленинградскому шоссе.

"То есть они ехали на одной машине, но по разным улицам", — сделал вывод Кещян.

После этого адвокат актера потребовал продемонстрировать запись случившегося с видеорегистратора, однако, по словам артиста, инспекторы под различными предлогами затягивали с представлением видео суду и так и не передали запись.
Суд признал Кещяна виновным и назначил ему штраф в пять тысяч рублей.
Артист назвал подобное решение беспределом и намерен оспорить приговор в вышестоящей инстанции.
2273383832
Обсудить 5
РоссияЛенинградское шоссе (Москва)АвтоМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
или вообще окажется что именно он был водителем Ефремова...
11 сентября, 18:26
ШдШампунь для Мозга
3100003
Ой смотри, Майкл, дооспариваешься. Придёт какой-нибудь колдырь, на один глаз слепой, а на другой - минус 3. И скажет, что мало того, что двойную пересёк, так ещё и ехал непристёгнутый, пьяный и под 240 км/ч.
11 сентября, 17:34
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
181005
Рекомендуем
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Врачи-стоматологи
Названа смертельная опасность невылеченных зубов
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова перевели в новую камеру
Бездомные на улицах Сан-Франциско
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Маникюр Юрия Дудя
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Водительское удостоверение
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Маргарита Грачева
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния