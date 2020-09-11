https://ria.ru/20200911/keschyan-1577106875.html

Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора

Актер Арарат Кещян, известный широкой публике благодаря роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня" рассказал в Instagram о подробностях дела, приговор по... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:22

2020-09-11T17:22

2020-09-11T19:14

россия

ленинградское шоссе (москва)

авто

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актер Арарат Кещян, известный широкой публике благодаря роли Майкла в сериалах "Универ" и "СашаТаня" рассказал в Instagram о подробностях дела, приговор по которому вызвал у него смех.Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Кещян слушает приговор судьи, который признал его виновным в нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП ("Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). После этого артист переговаривается с адвокатом и смеется.По его словам, инцидент произошел около трех месяцев назад, когда он ехал в аэропорт встречать семью. Артист признал, что нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную во время поворота. Спустя некоторое время он заметил машину ДПС с мигалками."Инспекторы стали убеждать меня, что я выехал на встречную. На просьбу предоставить видео не реагируют. <...> Я пишу несогласие", — поделился он в Instagram.Артист утверждает, что показания остановивших его сотрудников ДПС в суде расходились. Так, один из них, по его словам, заявил, что машина инспекторов двигалась в плотном потоке по примыкающей улице, а второй — что по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskoe_shosse_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскому шоссе</a>.После этого адвокат актера потребовал продемонстрировать запись случившегося с видеорегистратора, однако, по словам артиста, инспекторы под различными предлогами затягивали с представлением видео суду и так и не передали запись.Суд признал Кещяна виновным и назначил ему штраф в пять тысяч рублей.Артист назвал подобное решение беспределом и намерен оспорить приговор в вышестоящей инстанции.

https://ria.ru/20200609/1572670541.html

Шампунь для Мозга или вообще окажется что именно он был водителем Ефремова... 16

Чипалина Лукин Ой смотри, Майкл, дооспариваешься. Придёт какой-нибудь колдырь, на один глаз слепой, а на другой - минус 3. И скажет, что мало того, что двойную пересёк, так ещё и ехал непристёгнутый, пьяный и под 240 км/ч. 15

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россия

ленинградское шоссе (москва)

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградское шоссе (москва), авто, москва, происшествия