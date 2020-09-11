https://ria.ru/20200911/kaluga-1577119305.html

Глава МЭР высоко оценил работу Калужской области с инвесторами

Министр экономического развития России Максим Решетников высоко оценил опыт работы Калужской области с инвесторами, заявив, что положительный опыт региона... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:27

2020-09-11T21:27

2020-09-11T21:27

калужская область

россия

владислав шапша

максим решетников

обнинск

экономика

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<strong>КАЛУГА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Министр экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> высоко оценил опыт работы <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> с инвесторами, заявив, что положительный опыт региона распространился по всей стране, сообщило областное правительство.В пятницу Решетников совершил рабочую поездку в Калужскую область. В <a href="http://ria.ru/location_Ljudinovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Людиновском районе</a> он посетил ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга" – предприятия-резиденты особой экономической зоны "Калуга". В технопарке "Обнинск" министр вместе с руководителем региона Владиславом Шапшей посетил новое здание Бизнес-инкубатора, которое, как планируется, должно стать частью будущего инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Здесь состоялось обсуждение приоритетов технологического развития страны.<a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> рассказал, что <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинск</a> – это инновационная столица Калужской области. "Здесь сосредоточены интеллектуальные и технологические ресурсы, которые позволяют нам браться за самые амбициозные проекты. В городе расположены несколько государственных научных центров", - подчеркнул врио губернатора.По его словам, весь этот огромный исследовательский потенциал работает не только на город и Калужскую область, но и на всю страну."Инновационный механизм таких центров – это еще один из механизмов, который призван обеспечить синергию, более глубокую интеграцию науки, бизнеса, образования, наряду с уже используемыми – научно-образовательными центрами. Рассчитываем, что это даст импульс и подготовке кадров, ориентированных на конкретные потребности предприятий, и развитию науки, которая ориентирована на конечные наработки и конечные технологии, а также повысит инвестиционную активность регионов. Даже таких активных, как Калужская область", - подчеркнул Решетников.В беседе с журналистами глава Минэкономразвития сделал акцент на инвестпривлекательности региона. "Для нас очень важно, что активно идет инвестиционный процесс и все проекты, которые были запущены, реализуются", - заявил Решетников, отметив, что опыт работы с инвесторами, накопленный Калужской областью, распространился по всей стране.Шапша, в свою очередь, заверил в готовности наращивать показатели. "В регионе отмечен 18-процентный рост объема привлеченных инвестиций по сравнению с предыдущим периодом. Поэтому у нас твердые намерения к 2024 году выйти на серьезный уровень по этому показателю", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200911/rak-1577114906.html

https://realty.ria.ru/20200907/kaluga-1576880963.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, максим решетников, обнинск, экономика