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Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем
Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем 15 сентября одновременно с ОАЭ, заявил советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:32
2020-09-11T21:33
джаред кушнер
дональд трамп
бахрейн
сша
израиль
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> подпишет мирное соглашение с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> 15 сентября одновременно с <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, заявил советник и зять президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a>."У нас будет церемония подписания в Белом доме во вторник. Предполагалось, что мы устроим церемонию между Израилем и ОАЭ, но сейчас она приобретает еще большее значение, поскольку Бахрейн также пошлет для подписания своего министра иностранных дел", - сказал Кушнер журналистам."Это очень редко... - два мирных соглашения в день. Это показывает, что в регионе есть поступательное движение в направлении мира, стабильности и общения", - добавил Кушнер."Что касается деталей соглашения… Между Израилем и Бахрейном было не так много контактов. Мы смогли совершить прорыв на уровне руководства (стран) и теперь люди соберутся вместе на рабочем уровне, чтобы узнать друг друга, начать обсуждение. Они с нетерпением ждут этой возможности", - сказал советник президента США.Он выразил уверенность, что "больше деталей" станет известно по мере достижения других соглашений в сфере коммерции и торговли между Израилем и Бахрейном.Тем самым Кушнер дал понять, что на будущей неделе в Вашингтоне будет подписан рамочный документ, не включающий в себя детальный план по развитию двусторонних отношений между странами.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> ранее объявил, что Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений вслед за аналогичным соглашением между Израилем и ОАЭ. До этого Израиль признавали лишь две арабские страны - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>.
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html
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джаред кушнер, дональд трамп, бахрейн, сша, израиль, в мире

Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем

21:32 11.09.2020 (обновлено: 21:33 11.09.2020)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем 15 сентября одновременно с ОАЭ, заявил советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
"У нас будет церемония подписания в Белом доме во вторник. Предполагалось, что мы устроим церемонию между Израилем и ОАЭ, но сейчас она приобретает еще большее значение, поскольку Бахрейн также пошлет для подписания своего министра иностранных дел", - сказал Кушнер журналистам.
"Это очень редко... - два мирных соглашения в день. Это показывает, что в регионе есть поступательное движение в направлении мира, стабильности и общения", - добавил Кушнер.
"Что касается деталей соглашения… Между Израилем и Бахрейном было не так много контактов. Мы смогли совершить прорыв на уровне руководства (стран) и теперь люди соберутся вместе на рабочем уровне, чтобы узнать друг друга, начать обсуждение. Они с нетерпением ждут этой возможности", - сказал советник президента США.
Он выразил уверенность, что "больше деталей" станет известно по мере достижения других соглашений в сфере коммерции и торговли между Израилем и Бахрейном.
Тем самым Кушнер дал понять, что на будущей неделе в Вашингтоне будет подписан рамочный документ, не включающий в себя детальный план по развитию двусторонних отношений между странами.
Трамп ранее объявил, что Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений вслед за аналогичным соглашением между Израилем и ОАЭ. До этого Израиль признавали лишь две арабские страны - Египет и Иордания.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Обсудить 1
Джаред КушнерДональд ТрампБахрейнСШАИзраильВ мире
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