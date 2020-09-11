https://ria.ru/20200911/izrail-1577119385.html

Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем

Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем 15 сентября одновременно с ОАЭ, заявил советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:32

2020-09-11T21:32

2020-09-11T21:33

джаред кушнер

дональд трамп

бахрейн

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_56c9cc1f421f90ee90a891d85b63a5d1.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> подпишет мирное соглашение с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> 15 сентября одновременно с <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, заявил советник и зять президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a>."У нас будет церемония подписания в Белом доме во вторник. Предполагалось, что мы устроим церемонию между Израилем и ОАЭ, но сейчас она приобретает еще большее значение, поскольку Бахрейн также пошлет для подписания своего министра иностранных дел", - сказал Кушнер журналистам."Это очень редко... - два мирных соглашения в день. Это показывает, что в регионе есть поступательное движение в направлении мира, стабильности и общения", - добавил Кушнер."Что касается деталей соглашения… Между Израилем и Бахрейном было не так много контактов. Мы смогли совершить прорыв на уровне руководства (стран) и теперь люди соберутся вместе на рабочем уровне, чтобы узнать друг друга, начать обсуждение. Они с нетерпением ждут этой возможности", - сказал советник президента США.Он выразил уверенность, что "больше деталей" станет известно по мере достижения других соглашений в сфере коммерции и торговли между Израилем и Бахрейном.Тем самым Кушнер дал понять, что на будущей неделе в Вашингтоне будет подписан рамочный документ, не включающий в себя детальный план по развитию двусторонних отношений между странами.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> ранее объявил, что Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений вслед за аналогичным соглашением между Израилем и ОАЭ. До этого Израиль признавали лишь две арабские страны - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>.

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html

1

бахрейн

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дональд трамп, бахрейн, сша, израиль, в мире