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В Ярославской области родители регулярно избивали троих детей
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:17
2020-09-11T18:20
ярославская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в аккаунтах омбудсмена в соцсетях.В соцсетях опубликованы фото детей – это мальчики, их головы побриты, и видны шрамы от побоев.Уполномоченный Михаил Крупин пояснил РИА Новости, что детей избивал отец. По его словам, у них серьезные травмы, в том числе психологические. Мать детей тоже подвергалась побоям со стороны супруга, она сбежала из дома, но детей забрать не могла. Женщина обратилась за помощью к федеральному детскому омбудсмену, и затем делом занялся региональный аппарат, рассказал собеседник агентства.Представитель СУСК РФ по региону подтвердил РИА Новости, что в следственное управление поступили соответствующие материалы, проводится проверка.
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ярославская область, происшествия

В Ярославской области родители регулярно избивали троих детей

17:17 11.09.2020 (обновлено: 18:20 11.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в аккаунтах омбудсмена в соцсетях.
"По полученной информации, с марта по сентябрь текущего года три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. В настоящее время дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В соцсетях опубликованы фото детей – это мальчики, их головы побриты, и видны шрамы от побоев.
"По результатам проверки уполномоченным вынесено заключение, которое направлено в правоохранительные органы и органы исполнительной власти области для принятия мер реагирования по защите прав детей, в том числе для принятия процессуального решения", - информирует аппарат омбудсмена.
Уполномоченный Михаил Крупин пояснил РИА Новости, что детей избивал отец. По его словам, у них серьезные травмы, в том числе психологические. Мать детей тоже подвергалась побоям со стороны супруга, она сбежала из дома, но детей забрать не могла. Женщина обратилась за помощью к федеральному детскому омбудсмену, и затем делом занялся региональный аппарат, рассказал собеседник агентства.
Представитель СУСК РФ по региону подтвердил РИА Новости, что в следственное управление поступили соответствующие материалы, проводится проверка.
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