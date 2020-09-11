https://ria.ru/20200911/izbienie-1577106521.html
В Ярославской области родители регулярно избивали троих детей
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:17
2020-09-11T17:17
2020-09-11T18:20
ярославская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в аккаунтах омбудсмена в соцсетях.В соцсетях опубликованы фото детей – это мальчики, их головы побриты, и видны шрамы от побоев.Уполномоченный Михаил Крупин пояснил РИА Новости, что детей избивал отец. По его словам, у них серьезные травмы, в том числе психологические. Мать детей тоже подвергалась побоям со стороны супруга, она сбежала из дома, но детей забрать не могла. Женщина обратилась за помощью к федеральному детскому омбудсмену, и затем делом занялся региональный аппарат, рассказал собеседник агентства.Представитель СУСК РФ по региону подтвердил РИА Новости, что в следственное управление поступили соответствующие материалы, проводится проверка.
https://ria.ru/20200911/sud-1577087127.html
ярославская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выявил многодетную семью, где на протяжении полугода избивали троих детей, сообщается в аккаунтах омбудсмена в соцсетях.
"По полученной информации, с марта по сентябрь текущего года три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. В настоящее время дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В соцсетях опубликованы фото детей – это мальчики, их головы побриты, и видны шрамы от побоев.
"По результатам проверки уполномоченным вынесено заключение, которое направлено в правоохранительные органы и органы исполнительной власти области для принятия мер реагирования по защите прав детей, в том числе для принятия процессуального решения", - информирует аппарат омбудсмена.
Уполномоченный Михаил Крупин пояснил РИА Новости, что детей избивал отец. По его словам, у них серьезные травмы, в том числе психологические. Мать детей тоже подвергалась побоям со стороны супруга, она сбежала из дома, но детей забрать не могла. Женщина обратилась за помощью к федеральному детскому омбудсмену, и затем делом занялся региональный аппарат, рассказал собеседник агентства.
Представитель СУСК РФ по региону подтвердил РИА Новости, что в следственное управление поступили соответствующие материалы, проводится проверка.