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https://ria.ru/20200911/hopkins-1577035806.html
Энтони Хопкинс сыграет британца, спасшего сотни детей от гибели в лагерях
Энтони Хопкинс сыграет в фильме "One Life" ("Жизнь"), в основе которого реальная история о британце Николасе Уинтоне, который спас более пятисот детей от... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:18
2020-09-11T05:19
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Энтони Хопкинс сыграет в фильме "One Life" ("Жизнь"), в основе которого реальная история о британце Николасе Уинтоне, который спас более пятисот детей от нацистов перед началом Второй Мировой войны, <a href="https://deadline.com/2020/09/anthony-hopkins-nicholas-winton-kindertransport-holocaust-nazis-movie-see-saw-filmnation-1234573522/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Главного персонажа в ленте сыграют два актера: Джонни Флинн – в молодости и Энтони Хопкинс — в старости.В конце 1938 года лондонский брокер Николас Уинтон, которому было на тот момент 29 лет, организовал отправку из Чехословакии в Великобританию, в приемные семьи, 669 еврейских детей, которым угрожали концентрационные лагеря. Он успел это сделать до закрытия границ. Полвека спуска он встретился с людьми, которых спас, на телешоу "That’s Life” в 1988 году.Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Остаток дня") недавно снимался в проектах "Мир дикого запада" (HBO), "Два папы" (Netflix) и в фильме "Отец" Флориана Зеллера. Режиссер ленты Эшлин Уолш.Джонни Флинн недавно закончил работу над фильмом "Эмма" по роману Джейн Остин.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, netflix, чехословакия, энтони хопкинс, великобритания

Энтони Хопкинс сыграет британца, спасшего сотни детей от гибели в лагерях

05:18 11.09.2020 (обновлено: 05:19 11.09.2020)
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© AP Photo / Rob Grabowski, Willy SanjuanБританский и американский актер Энтони Хопкинс и британский музыкант, композитор и актер Джонни Флинн
Британский и американский актер Энтони Хопкинс и британский музыкант, композитор и актер Джонни Флинн - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Rob Grabowski, Willy Sanjuan
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет в фильме "One Life" ("Жизнь"), в основе которого реальная история о британце Николасе Уинтоне, который спас более пятисот детей от нацистов перед началом Второй Мировой войны, сообщает Deadline.
Главного персонажа в ленте сыграют два актера: Джонни Флинн – в молодости и Энтони Хопкинс — в старости.
В конце 1938 года лондонский брокер Николас Уинтон, которому было на тот момент 29 лет, организовал отправку из Чехословакии в Великобританию, в приемные семьи, 669 еврейских детей, которым угрожали концентрационные лагеря. Он успел это сделать до закрытия границ.
Полвека спуска он встретился с людьми, которых спас, на телешоу "That’s Life” в 1988 году.
Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Остаток дня") недавно снимался в проектах "Мир дикого запада" (HBO), "Два папы" (Netflix) и в фильме "Отец" Флориана Зеллера.
Режиссер ленты Эшлин Уолш.
Джонни Флинн недавно закончил работу над фильмом "Эмма" по роману Джейн Остин.
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