https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577120625.html

В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября

Более 24% избирателей Татарстана проголосовали в первый день досрочного голосования в пятницу на выборах президента республики, сообщил председатель... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:22

2020-09-11T22:22

2020-09-11T22:22

республика татарстан

россия

госсовет татарстана

госдума рф

республика татарстан (татарстан)

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Более 24% избирателей Татарстана проголосовали в первый день досрочного голосования в пятницу на выборах президента республики, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">госсовета Татарстана</a>.Глава ЦИК республики напомнил, что активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В 8 утра пятницы, по его словам, в Татарстане открылись 2807 участковых избирательных комиссий, работают все 65 территориальных избирательных комиссий, готова к исполнению всех возложенных обязанностей центральная избирательная комиссия Татарстана. Часть избирательных участков – 972 – в первый день работали на придомовых территориях в специально оборудованных шатрах и автобусах. В субботу, во второй день досрочного голосования, избиратели смогут сделать свой выбор также на придомовых территориях, на дому, а в воскресенье – на избирательных участках и на дому."Голосование проходит в штатном режиме", - подчеркнул Кондратьев, отметив, что, по информации минздрава республики, никаких инцидентов, связанных со здоровьем граждан, не зафиксировано. При голосовании средства индивидуальной защиты используются в полном объеме. По информации оперативного штаба правоохранительных органов, серьезных происшествий в ходе голосования также не зарегистрировано.По словам председателя центризбиркома Татарстана, механизмом "мобильный избиратель" воспользовались более 17 тысяч избирателей республики, и ЦИК уже получает отклики об удобстве данного формата. В первый день за ходом голосования в Татарстане следили порядка 17,4 тысячи наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественной палаты, членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577099819.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госсовет татарстана, госдума рф, республика татарстан (татарстан), политика