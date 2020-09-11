https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577076609.html

Онлайн-конференция по итогам наблюдения в ходе ЕДГ-2020

14 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам наблюдения в ходе избирательного цикла ЕДГ-2020.

2020-09-11T10:44

2020-09-11T10:44

2020-09-11T10:44

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577076609.jpg?1599810286

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200914/952897061.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;<br>- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;<br>- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена БУЛГАКОВА;<br>- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.<br><br>Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В ходе мероприятия будут освещены основные выводы, сделанные по итогам мониторинга избирательной кампании и голосования. Будет предоставлена статистика по информации, поступавшей на карту сообщений портала NOM24.ru, и рассмотрены самые яркие сюжеты из регионов. Отдельно эксперты представят новую технологию верификации результатов выборов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы