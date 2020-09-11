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https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577076609.html
Онлайн-конференция по итогам наблюдения в ходе ЕДГ-2020
14 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам наблюдения в ходе избирательного цикла ЕДГ-2020.
2020-09-11T10:44
2020-09-11T10:44
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577076609.jpg?1599810286
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200914/952897061.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>-&nbsp;член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;<br>-&nbsp;председатель Координационного совета по общественному&nbsp;контролю за&nbsp;голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;<br>- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена БУЛГАКОВА;<br>-&nbsp;директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.<br><br>Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В ходе мероприятия будут освещены основные выводы, сделанные&nbsp;по итогам мониторинга избирательной кампании и голосования. Будет предоставлена статистика по информации, поступавшей на карту сообщений портала&nbsp;NOM24.ru, и рассмотрены самые яркие сюжеты из регионов. Отдельно эксперты представят&nbsp;новую технологию верификации&nbsp;результатов выборов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам наблюдения в ходе ЕДГ-2020

10:44 11.09.2020
10
14 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам наблюдения в ходе избирательного цикла ЕДГ-2020.
Задать вопрос

Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена БУЛГАКОВА;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.

Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В ходе мероприятия будут освещены основные выводы, сделанные по итогам мониторинга избирательной кампании и голосования. Будет предоставлена статистика по информации, поступавшей на карту сообщений портала NOM24.ru, и рассмотрены самые яркие сюжеты из регионов. Отдельно эксперты представят новую технологию верификации результатов выборов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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