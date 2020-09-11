Онлайн-конференция по итогам наблюдения в ходе ЕДГ-2020
14 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам наблюдения в ходе избирательного цикла ЕДГ-2020.
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Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена БУЛГАКОВА;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В ходе мероприятия будут освещены основные выводы, сделанные по итогам мониторинга избирательной кампании и голосования. Будет предоставлена статистика по информации, поступавшей на карту сообщений портала NOM24.ru, и рассмотрены самые яркие сюжеты из регионов. Отдельно эксперты представят новую технологию верификации результатов выборов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр БРОД;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена БУЛГАКОВА;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. В ходе мероприятия будут освещены основные выводы, сделанные по итогам мониторинга избирательной кампании и голосования. Будет предоставлена статистика по информации, поступавшей на карту сообщений портала NOM24.ru, и рассмотрены самые яркие сюжеты из регионов. Отдельно эксперты представят новую технологию верификации результатов выборов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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