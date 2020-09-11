https://ria.ru/20200911/fotosessiya-1577108818.html
Жена футболиста Погребняка оголила грудь для фотосессии
Супруга нападающего клуба "Урал" Павла Погребняка Мария опубликовала откровенные кадры в социальной сети. На них она предстала в черном шелковом костюме с... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:01
2020-09-11T18:01
2020-09-11T18:01
шоу-бизнес
павел погребняк
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Супруга нападающего клуба "Урал" <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Pogrebnjak/" target="_blank" data-auto="true">Павла Погребняка</a> Мария опубликовала откровенные кадры в социальной сети. На них она предстала в черном шелковом костюме с расстегнутым пиджаком.Оголившуюся грудь девушка прикрыла рукой."Только смотреть — не трогать", — написала супруга спортсмена под постом с фотографией в <a href="https://www.instagram.com/p/CE66Vqpi_Rx/" target="_blank">Instagram</a>.Пользователи интернета не смогли остаться равнодушными после просмотра пикантного фото и написали множество эмоциональных комментариев."Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!""Роскошная Красавица-Мария. После этого фото <a href="http://ria.ru/person_Teron_SHarliz/" target="_blank" data-auto="true">Шарлиз Терон</a> нервно курит в сторонке.""Супер-фото!""Маша, вы мой пример для подражания!"<br>
https://rsport.ria.ru/20200604/1572465999.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, павел погребняк