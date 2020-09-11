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Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике
Известная российская певица Нюша, она же Анна Шурочкина, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в Instagram. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:59
2020-09-11T11:59
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
фотография
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости</strong>. Известная российская певица Нюша, она же <a href="https://ria.ru/person_Njusha_SHurochkina_Anna_SHurochkina" target="_blank">Анна Шурочкина</a>, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CE9eaT4JSo8" target="_blank">Instagram</a>.Откровенный образ исполнительницы, сидящей на высоком стуле, вызвал восторг среди фанатов. Они написали в комментариях кучу комплиментов и добрые пожелания Нюше:- Секси, Ню!- Нереальная!- Нюша, будь счастлива!Однако, нашлись и те, кто не одобрили пикантный снимок.- Когда-то душу показывали, а теперь... А что потом остаётся показать, когда всё показано? Женщины, а где таинственность, самовыражение? - написала одна из подписчиц.
https://ria.ru/20200911/serebro-1577068012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина), фотография

Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике

11:59 11.09.2020
5766
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Известная российская певица Нюша, она же Анна Шурочкина, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в Instagram.
Откровенный образ исполнительницы, сидящей на высоком стуле, вызвал восторг среди фанатов. Они написали в комментариях кучу комплиментов и добрые пожелания Нюше:
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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

- Секси, Ню!
- Нереальная!
- Нюша, будь счастлива!
Однако, нашлись и те, кто не одобрили пикантный снимок.
- Когда-то душу показывали, а теперь... А что потом остаётся показать, когда всё показано? Женщины, а где таинственность, самовыражение? - написала одна из подписчиц.
Полина Фаворская - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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