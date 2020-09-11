Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Известная российская певица Нюша, она же Анна Шурочкина, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в Instagram.
Откровенный образ исполнительницы, сидящей на высоком стуле, вызвал восторг среди фанатов. Они написали в комментариях кучу комплиментов и добрые пожелания Нюше:
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- Секси, Ню!
- Нереальная!
- Нюша, будь счастлива!
Однако, нашлись и те, кто не одобрили пикантный снимок.
- Когда-то душу показывали, а теперь... А что потом остаётся показать, когда всё показано? Женщины, а где таинственность, самовыражение? - написала одна из подписчиц.