https://ria.ru/20200911/foto-1577080638.html

Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике

Известная российская певица Нюша, она же Анна Шурочкина, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в Instagram. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:59

2020-09-11T11:59

2020-09-11T11:59

шоу-бизнес

нюша шурочкина (анна шурочкина)

фотография

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости</strong>. Известная российская певица Нюша, она же <a href="https://ria.ru/person_Njusha_SHurochkina_Anna_SHurochkina" target="_blank">Анна Шурочкина</a>, порадовала поклонников новым снимком в розовом купальнике на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CE9eaT4JSo8" target="_blank">Instagram</a>.Откровенный образ исполнительницы, сидящей на высоком стуле, вызвал восторг среди фанатов. Они написали в комментариях кучу комплиментов и добрые пожелания Нюше:- Секси, Ню!- Нереальная!- Нюша, будь счастлива!Однако, нашлись и те, кто не одобрили пикантный снимок.- Когда-то душу показывали, а теперь... А что потом остаётся показать, когда всё показано? Женщины, а где таинственность, самовыражение? - написала одна из подписчиц.

https://ria.ru/20200911/serebro-1577068012.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина), фотография