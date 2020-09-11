https://ria.ru/20200911/finlyandiya-1577072512.html

Названа дата, когда Финляндия упростит для туристов въезд в страну

Финляндия упрощает въезд в страну с 19 сентября, рассказали на пресс-брифинге министры правительства государства. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:44

2020-09-11T11:44

2020-09-11T11:44

туризм

коронавирус covid-19

туризм

лапландия

новости - туризм

швеция

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финляндия

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Финляндия упрощает въезд в страну с 19 сентября, рассказали на пресс-брифинге министры правительства государства.С начала пандемии правительство Финляндии придерживалось одного из самых жестких стандартов для открытия границ в ЕС, считая благополучной обстановку в стране, где заболеваемость COVID была восемь случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.Как уточнили министры, Минтранс готовится к внедрению тестовой модели для въезда в страну, когда человек может предоставить отрицательный тест на коронавирус.Финляндия продолжит контроль на внутренних границах как минимум до 22 ноября.Накануне заседания правительства многие ассоциации профильных отраслей (транспорт, отели, туризм), наиболее пострадавшие от ограничений, выпустили заявления, призывающие чиновников изменить стандарты для въезда в страну.Наибольшее беспокойство вызывала ситуация с бронированием на зимний сезон и, в частности, периода рождественских каникул в Лапландии. Ассоциации также предложили безопасный ввоз путешественников в так называемом "туристическом пузыре". Модель подразумевает максимальную изоляцию гостей от местного населения.

https://ria.ru/20200910/finlyandiya-1577031484.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, лапландия, новости - туризм, швеция, германия, финляндия