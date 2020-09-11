https://ria.ru/20200911/festival-1577102682.html

Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли на 2021 год

Фестиваль "Круг света" в Москве перенесен на 2021 год в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мероприятия. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:18

2020-09-11T16:18

2020-09-11T16:22

культура

фестиваль "круг света" в москве

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/festival_Moscow_06102014/" target="_blank">Фестиваль "Круг света"</a> в Москве перенесен на 2021 год в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мероприятия.Московский международный фестиваль "Круг света" - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль "круг света" в москве, москва, общество