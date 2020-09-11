Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли на 2021 год
16:18 11.09.2020 (обновлено: 16:22 11.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве
Посетители на закрытии фестиваля "Круг света 2019" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фестиваль "Круг света" в Москве перенесен на 2021 год в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мероприятия.
"С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, проведение десятого Московского международного фестиваля "Круг света" в 2020 году не представляется возможным. Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного десятого фестиваля, в 2021 году", - говорится в сообщении.
Московский международный фестиваль "Круг света" - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы.