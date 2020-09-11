https://ria.ru/20200911/fermy-1577115066.html

Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм

Сто мини-ферм планируется создавать ежегодно на территории Курганской области, в этом году 24 мини-фермы уже начали свою работу, а создание еще 76 находится в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:33

2020-09-11T19:33

2020-09-11T19:33

курганская область

экономика

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<strong>КУРГАН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сто мини-ферм планируется создавать ежегодно на территории <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a>, в этом году 24 мини-фермы уже начали свою работу, а создание еще 76 находится в стадии реализации, сообщает пресс-служба правительства региона."На сегодняшний день в Курганской области созданы 24 новых мини-фермы, еще 76 находятся в стадии реализации, а 59 запланированы на ближайшую перспективу. Проект создания на территории Курганской области ежегодно 100 мини-ферм был инициирован год назад губернатором Вадимом Шумковым. Его реализация идет активными темпами за счет социальной поддержки семейных ферм, агростартапов и грантов начинающим фермерам", — говорится в сообщении.Пресс-службы отмечает, что благодаря развитию малых форм хозяйствования на селе вырастет не только поголовье крупного рогатого скота, но и птицы, лошадей, многие собираются разводить овец, есть даже ферма по разведению рыбы.Увеличение поголовья крупного и мелкого скота планируется в каждом без исключения районе. По предварительной оценке, рост может составить почти пять тысяч голов. Самую большую ферму хотят создать в Шадринском и районе — там предполагается содержать более 600 молочных коров.Пресс-служба сообщает, что в АПК Курганской области наиболее активный рост зафиксирован в секторе производителей. Там внедрены эффективные меры поддержки для малых форм хозяйств — в этом году выданы около 80 грантов , часть из них по направлению развития семейных ферм."В регионе активно внедряется кооперативное движение и личное подсобное хозяйство(ЛПХ). Благодаря мерам социальной поддержки, малообеспеченные сельские семьи в этом году получали телят. С октября, через молочные кооперативы и животноводческие хозяйства , мы начнем выдавать для сельчан нашей области, молочных коров всего лишь за 30 процентов их реальной стоимости с вариантами сбыта молока. Основным базовым условием получения подспорья является проживание в сельской местности и желание заниматься данным видом деятельности", — цитирует пресс-служба слова губернатора <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHumkov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Шумкова</a>.

https://ria.ru/20200807/1575486943.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, экономика