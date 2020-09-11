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https://ria.ru/20200911/feminitivy-1577091970.html
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:00
2020-09-11T14:03
министерство обороны германии
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны ФРГ</a> рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt</a> со ссылкой на внутренние документы ведомства.В немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса -in (пр. Lehrer - учитель и Leh­re­rin - учительница). Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение "фрау" и звание в мужском роде (например, Frau Major - женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями. Планируется, что изменения не коснутся званий "капитан" (Hauptmann) и "полковник" (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал).Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. "Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера", - отметила она.По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.
https://ria.ru/20200826/feminitivy-1576315200.html
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РИА Новости
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60
министерство обороны германии, в мире

В Германии могут ввести феминитивы в армии

14:00 11.09.2020 (обновлено: 14:03 11.09.2020)
1051
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства.
В немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса -in (пр. Lehrer - учитель и Leh­re­rin - учительница). Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение "фрау" и звание в мужском роде (например, Frau Major - женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями. Планируется, что изменения не коснутся званий "капитан" (Hauptmann) и "полковник" (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал).
Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. "Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера", - отметила она.
По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.
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26 августа, 09:30
На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий
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