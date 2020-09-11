https://ria.ru/20200911/feminitivy-1577091970.html

В Германии могут ввести феминитивы в армии

Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета Welt со ссылкой на внутренние документы ведомства. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:00

2020-09-11T14:00

2020-09-11T14:03

министерство обороны германии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1400x0_80_0_0_1d0125c3962982629c804f22e140336d.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны ФРГ</a> рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщила газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt</a> со ссылкой на внутренние документы ведомства.В немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса -in (пр. Lehrer - учитель и Leh­re­rin - учительница). Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение "фрау" и звание в мужском роде (например, Frau Major - женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями. Планируется, что изменения не коснутся званий "капитан" (Hauptmann) и "полковник" (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал).Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. "Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера", - отметила она.По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.

https://ria.ru/20200826/feminitivy-1576315200.html

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны германии, в мире