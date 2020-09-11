https://ria.ru/20200911/falsifikatsiya-1577105520.html

Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов

Россия и Китай будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:00

2020-09-11T17:00

2020-09-11T17:13

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

75 лет великой победы

россия

китай

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.Отмечается, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм."Новые поколения в неоплатном долгу перед теми, кто пал во имя защиты свободы и независимости, торжества добра, справедливости и гуманизма. Современные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несут в себе мощный положительный заряд истинного товарищества, сформированного на полях сражений Второй мировой войны", - уточняют авторы документа.

https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html

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россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, китай, безопасность