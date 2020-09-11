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https://ria.ru/20200911/falsifikatsiya-1577105520.html
Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов
Россия и Китай будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:00
2020-09-11T17:13
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
75 лет великой победы
россия
китай
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.Отмечается, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм."Новые поколения в неоплатном долгу перед теми, кто пал во имя защиты свободы и независимости, торжества добра, справедливости и гуманизма. Современные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несут в себе мощный положительный заряд истинного товарищества, сформированного на полях сражений Второй мировой войны", - уточняют авторы документа.
https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, китай, безопасность

Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов

17:00 11.09.2020 (обновлено: 17:13 11.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на военном параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны
Российские военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на военном параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.

"Сохранение исторической правды об этой войне - священный долг всего человечества. Россия и Китай будут сообща противодействовать попыткам фальсифицировать историю, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей. Наши страны не допустят пересмотра закрепленных в Уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм.
"Новые поколения в неоплатном долгу перед теми, кто пал во имя защиты свободы и независимости, торжества добра, справедливости и гуманизма. Современные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несут в себе мощный положительный заряд истинного товарищества, сформированного на полях сражений Второй мировой войны", - уточняют авторы документа.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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СК создает отдел по расследованию преступлений о фальсификации истории
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75 лет Великой ПобедыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКитайБезопасность
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