https://ria.ru/20200911/falsifikatsiya-1577105520.html
Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов
Россия и Китай будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:00
2020-09-11T17:00
2020-09-11T17:13
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
75 лет великой победы
россия
китай
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/122699/83/1226998364_0:0:3023:1700_1400x0_80_0_0_9a35ec789ee316b9c9b74ecba891cea3.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.Отмечается, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм."Новые поколения в неоплатном долгу перед теми, кто пал во имя защиты свободы и независимости, торжества добра, справедливости и гуманизма. Современные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несут в себе мощный положительный заряд истинного товарищества, сформированного на полях сражений Второй мировой войны", - уточняют авторы документа.
https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html
1
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/122699/83/1226998364_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_4c3b12ff632e5d40db0806c9fbc7fa09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, китай, безопасность
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Россия и Китай
будут противодействовать попыткам фальсифицировать историю и героизировать нацистов, не допустят пересмотра итогов Второй мировой, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР.
"Сохранение исторической правды об этой войне - священный долг всего человечества. Россия и Китай будут сообща противодействовать попыткам фальсифицировать историю, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей. Наши страны не допустят пересмотра закрепленных в Уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, вынесли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам, ценой огромных человеческих потерь остановили, разгромили и уничтожили захватчиков, проявив при этом беспримерную самоотверженность и патриотизм.
"Новые поколения в неоплатном долгу перед теми, кто пал во имя защиты свободы и независимости, торжества добра, справедливости и гуманизма. Современные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несут в себе мощный положительный заряд истинного товарищества, сформированного на полях сражений Второй мировой войны", - уточняют авторы документа.