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https://ria.ru/20200911/elektroenergiya-1577090153.html
Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:38
2020-09-11T13:38
россия
белоруссия
украина
в мире
экономика
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<strong>КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> не планирует возобновлять импорт электроэнергии из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.Украина в апреле приостановила импорт электроэнергии из этих стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии после пандемии.Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, компания ДТЭК, заявляла, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, в результате чего упал объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлен ряд угледобывающих шахт, в простое находятся тысячи работников угледобывающей сферы. После остановки импорта электроэнергии украинские шахты возобновили работу.На этом фоне Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка. По данным украинского Госстата, доля России в поставках каменного угля и антрацита на Украину в прошлом году превышала 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. А в январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.
https://ria.ru/20200901/belaes-1576560291.html
Вообще-то Украина член ВТО, как и Россия. Следовательно России следует подать на Украину в суд за нарушение правил ВТО.
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россия
белоруссия
украина
РИА Новости
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россия, белоруссия, украина, в мире, экономика

Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии

13:38 11.09.2020
1700
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.
Украина в апреле приостановила импорт электроэнергии из этих стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии после пандемии.

"Я даже не хочу рассматривать, что такое будет (возобновление импорта электроэнергии – ред.)… Недопустимо даже в мыслях упоминать об импорте (электроэнергии – ред.) из России или Белоруссии", - сказала Буславец на пресс-конференции.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, компания ДТЭК, заявляла, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, в результате чего упал объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлен ряд угледобывающих шахт, в простое находятся тысячи работников угледобывающей сферы. После остановки импорта электроэнергии украинские шахты возобновили работу.
На этом фоне Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка. По данным украинского Госстата, доля России в поставках каменного угля и антрацита на Украину в прошлом году превышала 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. А в январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 10:09
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
28694002
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РоссияБелоруссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Вообще-то Украина член ВТО, как и Россия. Следовательно России следует подать на Украину в суд за нарушение правил ВТО.
11 сентября, 15:58
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1101001
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