https://ria.ru/20200911/elektroenergiya-1577090153.html

Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:38

2020-09-11T13:38

2020-09-11T13:38

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<strong>КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> не планирует возобновлять импорт электроэнергии из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, который был приостановлен в связи с коронавирусом, заявила в пятницу и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.Украина в апреле приостановила импорт электроэнергии из этих стран в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии после пандемии.Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, компания ДТЭК, заявляла, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, в результате чего упал объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлен ряд угледобывающих шахт, в простое находятся тысячи работников угледобывающей сферы. После остановки импорта электроэнергии украинские шахты возобновили работу.На этом фоне Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка. По данным украинского Госстата, доля России в поставках каменного угля и антрацита на Украину в прошлом году превышала 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. А в январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.

https://ria.ru/20200901/belaes-1576560291.html

Будущее Страны Вообще-то Украина член ВТО, как и Россия. Следовательно России следует подать на Украину в суд за нарушение правил ВТО. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, украина, в мире, экономика