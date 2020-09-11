https://ria.ru/20200911/ekonomika-1577088525.html

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают экономическое положение страны

Половина (49%) опрошенных россиян оценивают экономическое положение страны как среднее, а четверть респондентов (24%) ждут, что через год будут жить лучше,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:15

2020-09-11T13:15

2020-09-11T13:15

россия

вциом

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Половина (49%) опрошенных россиян оценивают экономическое положение страны как среднее, а четверть респондентов (24%) ждут, что через год будут жить лучше, следует из опроса <a href="https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_o" target="_blank">ВЦИОМ</a>.Согласно исследованию, число тех, кто считает, что экономическое положение среднее, 49% (месяц назад было 46%). При этом, 34% назвали экономическое положение страны плохим, а 12% - хорошим.Собственное материальное положение почти две трети россиян (60%) оценивают как среднее, больше четверти опрошенных (26%) назвали его плохим, а хорошим - каждый седьмой (14%).У россиян также растет оптимизм в отношении будущего: 41% тех, кто считает, что будет жить так же, как сейчас (в июле было 37%), улучшений ожидают 24% (было 23%), а ухудшений – 25% (было 25%).Опрос проведен 27 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200910/ekonomika-1577033849.html

Olga Mironova ВЦИОМ делает заказные исследования, результаты далеки до достоверных 58

xaixei Из 1600 чевовек опрошенных.....Госдуму что ли опросили? 36

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество, экономика