https://ria.ru/20200911/ekonomika-1577086374.html

В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:50

2020-09-11T12:50

2020-09-11T12:56

вциом

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Согласно последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>, 60% россиян сейчас оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой (14%) — положительную. Что касается ожиданий, то 41% респондентов считают, что через год будут жить так же, как и сейчас, четверть россиян (25%) ожидают ухудшения своего материального положения, а 24% - улучшения. Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 27 августа 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.Представитель Кремля признал, что последствия кризиса ощущаются в России. "Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики", - сказал Песков.По его словам, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и объемами поражения экономической инфраструктуры, наблюдаются и в других странах мира. Представитель Кремля напомнил, что на этой неделе президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по экономическим вопросам, на котором говорил о наличии кризисных проявлений.

https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576907052.html

https://ria.ru/20200728/1575043599.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, дмитрий песков, владимир путин, экономика