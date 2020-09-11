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https://ria.ru/20200911/ekonomika-1577086374.html
В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе
В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:50
2020-09-11T12:56
вциом
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Согласно последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>, 60% россиян сейчас оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой (14%) — положительную. Что касается ожиданий, то 41% респондентов считают, что через год будут жить так же, как и сейчас, четверть россиян (25%) ожидают ухудшения своего материального положения, а 24% - улучшения. Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 27 августа 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.Представитель Кремля признал, что последствия кризиса ощущаются в России. "Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики", - сказал Песков.По его словам, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и объемами поражения экономической инфраструктуры, наблюдаются и в других странах мира. Представитель Кремля напомнил, что на этой неделе президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по экономическим вопросам, на котором говорил о наличии кризисных проявлений.
https://ria.ru/20200908/ekonomika-1576907052.html
https://ria.ru/20200728/1575043599.html
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вциом, дмитрий песков, владимир путин, экономика

В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

12:50 11.09.2020 (обновлено: 12:56 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Согласно последним данным ВЦИОМ, 60% россиян сейчас оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой (14%) — положительную. Что касается ожиданий, то 41% респондентов считают, что через год будут жить так же, как и сейчас, четверть россиян (25%) ожидают ухудшения своего материального положения, а 24% - улучшения. Всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 27 августа 2020 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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"Вы видели прогнозы правительства. Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, окажется ли материальное положение россиян в следующем году хуже, как полагают четверть респондентов ВЦИОМ.
Представитель Кремля признал, что последствия кризиса ощущаются в России. "Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений и у нас. Да, мы не хотели бы это ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики", - сказал Песков.
По его словам, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и объемами поражения экономической инфраструктуры, наблюдаются и в других странах мира. Представитель Кремля напомнил, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором говорил о наличии кризисных проявлений.
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"К сожалению, нам их не избежать и в какой-то краткосрочной перспективе. Но все-таки благодаря действиям правительства, благодаря решениям, оперативно которые принимались, удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики от ковидного кризиса. Поэтому правительство работает, последствия кризиса минимизируются. Но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста", - подчеркнул Песков.
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ВЦИОМДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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