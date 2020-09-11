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В Красноярском крае фура насмерть сбила двух человек
Фура насмерть сбила двух дорожных рабочих в Козульском районе Красноярского края, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона в соцсети... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:18
2020-09-11T12:18
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фура насмерть сбила двух дорожных рабочих в Козульском районе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона в соцсети <a href="https://vk.com/gibdd24" target="_blank">"ВКонтакте".</a>В ведомстве сообщили, что погибшие были дорожными рабочими, которые брали пробы асфальта. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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красноярский край, происшествия

В Красноярском крае фура насмерть сбила двух человек

12:18 11.09.2020
1459
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Фура насмерть сбила двух дорожных рабочих в Козульском районе Красноярского края, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня в Козульском районе на 686-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на участке проведения дорожно-ремонтных работ произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны города Красноярска, допустил наезд на стоящий у правой обочины автомобиль "Газель". В результате ДТП два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что погибшие были дорожными рабочими, которые брали пробы асфальта. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
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Красноярский крайПроисшествия
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