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В Красноярском крае фура насмерть сбила двух человек

Фура насмерть сбила двух дорожных рабочих в Козульском районе Красноярского края, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона в соцсети... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:18

2020-09-11T12:18

2020-09-11T12:18

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фура насмерть сбила двух дорожных рабочих в Козульском районе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщается на официальной странице управления ГИБДД региона в соцсети <a href="https://vk.com/gibdd24" target="_blank">"ВКонтакте".</a>В ведомстве сообщили, что погибшие были дорожными рабочими, которые брали пробы асфальта. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия