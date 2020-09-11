https://ria.ru/20200911/dostoprimechatelnosti-1577041585.html
Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
Британский туристический портал проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и определил достопримечательности, на которые... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:14
2020-09-11T02:14
2020-09-11T02:14
туризм
туризм
эйфелева башня
новости - туризм
голливуд
лондон
гиза
сидней
париж
берлин (город)
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0a09664dffbdaa6af8e0058357d5f21d.jpg
<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Британский туристический портал проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и определил достопримечательности, на которые больше всего жалуются путешественники, <a href="https://www.travelandleisure.com/attractions/eiffel-tower-most-complained-about-tourist-attraction" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Чтобы определить время, потраченное на написание отзывов с оценками "плохо" и "ужасно", эксперты подсчитали среднее число слов в них и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.С огромным отрывом "негативным" лидером стала Эйфелева башня в Париже. Путешественники потратили 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы рассказать о своих разочарованиях от ее посещения.На описание недовольства от экскурсии в римский Колизей ушел 41 час, или почти два дня. Чуть меньше времени – 33 часа или полтора дня – туристы потратили на перечисление недостатков лондонского Биг-Бена.В десятку достопримечательностей, чаще других разочаровывающих путешественников, также вошли пирамиды в Гизе, Статуя Свободы, Голливуд, оперный театр в Сиднее, Тадж-Махал, Берлинская стена, Гранд Каньон, Великая Китайская стена.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
голливуд
лондон
гиза
сидней
париж
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, эйфелева башня, новости - туризм, голливуд, лондон, гиза, сидней, париж, берлин (город)
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Британский туристический портал проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и определил достопримечательности, на которые больше всего жалуются путешественники, сообщает
Travel and Leisure.
Чтобы определить время, потраченное на написание отзывов с оценками "плохо" и "ужасно", эксперты подсчитали среднее число слов в них и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.
С огромным отрывом "негативным" лидером стала Эйфелева башня в Париже. Путешественники потратили 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы рассказать о своих разочарованиях от ее посещения.
На описание недовольства от экскурсии в римский Колизей ушел 41 час, или почти два дня. Чуть меньше времени – 33 часа или полтора дня – туристы потратили на перечисление недостатков лондонского Биг-Бена.
В десятку достопримечательностей, чаще других разочаровывающих путешественников, также вошли пирамиды в Гизе, Статуя Свободы, Голливуд, оперный театр в Сиднее, Тадж-Махал, Берлинская стена, Гранд Каньон, Великая Китайская стена.