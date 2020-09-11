https://ria.ru/20200911/dostoprimechatelnosti-1577041585.html

Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов

Британский туристический портал проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и определил достопримечательности, на которые... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T02:14

2020-09-11T02:14

2020-09-11T02:14

туризм

туризм

эйфелева башня

новости - туризм

голливуд

лондон

гиза

сидней

париж

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0a09664dffbdaa6af8e0058357d5f21d.jpg

<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Британский туристический портал проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и определил достопримечательности, на которые больше всего жалуются путешественники, <a href="https://www.travelandleisure.com/attractions/eiffel-tower-most-complained-about-tourist-attraction" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Чтобы определить время, потраченное на написание отзывов с оценками "плохо" и "ужасно", эксперты подсчитали среднее число слов в них и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту.С огромным отрывом "негативным" лидером стала Эйфелева башня в Париже. Путешественники потратили 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы рассказать о своих разочарованиях от ее посещения.На описание недовольства от экскурсии в римский Колизей ушел 41 час, или почти два дня. Чуть меньше времени – 33 часа или полтора дня – туристы потратили на перечисление недостатков лондонского Биг-Бена.В десятку достопримечательностей, чаще других разочаровывающих путешественников, также вошли пирамиды в Гизе, Статуя Свободы, Голливуд, оперный театр в Сиднее, Тадж-Махал, Берлинская стена, Гранд Каньон, Великая Китайская стена.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

голливуд

лондон

гиза

сидней

париж

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, эйфелева башня, новости - туризм, голливуд, лондон, гиза, сидней, париж, берлин (город)