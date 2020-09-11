Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/donbass-1577122632.html
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе на Россию, при этом Украина не выполняет минские договоренности, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:57
2020-09-11T23:57
россия
госдума рф
константин затулин
дмитрий козак
франция
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_0:248:2759:1800_1400x0_80_0_0_4422695a6d1a18dc0a7b69f092d934e5.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> на Россию, при этом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не выполняет минские договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a>.Ранее замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.Затулин отметил, что, прежде всего, необходимо добиться хоть какого-то продвижения в выполнении Минских соглашений."Наши присяжные заседатели - я считаю, что Франция, Германия все время предлагаются на роль присяжных, которые судят, кто прав, кто виноват, - очень предвзяты и никогда не склонны к тому, чтобы объективно оценивать. Они как бы заведомо в рамках общей западной линии, может быть, меньше, чем другие, но все-таки исходят из презумпции виновности России. В этих условиях добиться от Украины дисциплины в выполнении соглашений очень сложно, практически невозможно, что собственно и происходит", - сказал Затулин.Кроме того, по мнению парламентария, западные партнеры вместо объективной оценки позиции России пытаются доказать, что проблема заключается в "несговорчивых" переговорщиках."Раньше на роли несговорчивого был <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Surkov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Сурков</a>, теперь на эту роль предлагается Дмитрий Козак", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html
https://ria.ru/20200911/donbass-1577116422.html
1
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_15:0:2746:2048_1400x0_80_0_0_162b6ed377139a376b223feb2aaf2d29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, константин затулин, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире

В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"

23:57 11.09.2020
1394
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе на Россию, при этом Украина не выполняет минские договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 23:15
Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по Донбассу
Затулин отметил, что, прежде всего, необходимо добиться хоть какого-то продвижения в выполнении Минских соглашений.
"Наши присяжные заседатели - я считаю, что Франция, Германия все время предлагаются на роль присяжных, которые судят, кто прав, кто виноват, - очень предвзяты и никогда не склонны к тому, чтобы объективно оценивать. Они как бы заведомо в рамках общей западной линии, может быть, меньше, чем другие, но все-таки исходят из презумпции виновности России. В этих условиях добиться от Украины дисциплины в выполнении соглашений очень сложно, практически невозможно, что собственно и происходит", - сказал Затулин.
Кроме того, по мнению парламентария, западные партнеры вместо объективной оценки позиции России пытаются доказать, что проблема заключается в "несговорчивых" переговорщиках.
"Раньше на роли несговорчивого был Владислав Сурков, теперь на эту роль предлагается Дмитрий Козак", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 20:06
Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
1650015
Обсудить 1
РоссияГосдума РФКонстантин ЗатулинДмитрий КозакФранцияГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
Алексей Навальный
Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Первая в мире вакцина от COVID-19
Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
Маргарита Грачева
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Дмитрий Козак
Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния