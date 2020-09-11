https://ria.ru/20200911/donbass-1577122632.html

В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"

Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе на Россию, при этом Украина не выполняет минские договоренности, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:57

2020-09-11T23:57

2020-09-11T23:57

россия

госдума рф

константин затулин

дмитрий козак

франция

германия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> на Россию, при этом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не выполняет минские договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a>.Ранее замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.Затулин отметил, что, прежде всего, необходимо добиться хоть какого-то продвижения в выполнении Минских соглашений."Наши присяжные заседатели - я считаю, что Франция, Германия все время предлагаются на роль присяжных, которые судят, кто прав, кто виноват, - очень предвзяты и никогда не склонны к тому, чтобы объективно оценивать. Они как бы заведомо в рамках общей западной линии, может быть, меньше, чем другие, но все-таки исходят из презумпции виновности России. В этих условиях добиться от Украины дисциплины в выполнении соглашений очень сложно, практически невозможно, что собственно и происходит", - сказал Затулин.Кроме того, по мнению парламентария, западные партнеры вместо объективной оценки позиции России пытаются доказать, что проблема заключается в "несговорчивых" переговорщиках."Раньше на роли несговорчивого был <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Surkov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Сурков</a>, теперь на эту роль предлагается Дмитрий Козак", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html

https://ria.ru/20200911/donbass-1577116422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, константин затулин, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире