https://ria.ru/20200911/donbass-1577122632.html
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе на Россию, при этом Украина не выполняет минские договоренности, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:57
2020-09-11T23:57
2020-09-11T23:57
россия
госдума рф
константин затулин
дмитрий козак
франция
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_0:248:2759:1800_1400x0_80_0_0_4422695a6d1a18dc0a7b69f092d934e5.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Запад пытается переложить вину за ситуацию с урегулированием конфликта на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> на Россию, при этом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не выполняет минские договоренности, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a>.Ранее замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.Затулин отметил, что, прежде всего, необходимо добиться хоть какого-то продвижения в выполнении Минских соглашений."Наши присяжные заседатели - я считаю, что Франция, Германия все время предлагаются на роль присяжных, которые судят, кто прав, кто виноват, - очень предвзяты и никогда не склонны к тому, чтобы объективно оценивать. Они как бы заведомо в рамках общей западной линии, может быть, меньше, чем другие, но все-таки исходят из презумпции виновности России. В этих условиях добиться от Украины дисциплины в выполнении соглашений очень сложно, практически невозможно, что собственно и происходит", - сказал Затулин.Кроме того, по мнению парламентария, западные партнеры вместо объективной оценки позиции России пытаются доказать, что проблема заключается в "несговорчивых" переговорщиках."Раньше на роли несговорчивого был <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Surkov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Сурков</a>, теперь на эту роль предлагается Дмитрий Козак", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html
https://ria.ru/20200911/donbass-1577116422.html
1
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153006/86/1530068695_15:0:2746:2048_1400x0_80_0_0_162b6ed377139a376b223feb2aaf2d29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, константин затулин, дмитрий козак, франция, германия, украина, в мире