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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:06
2020-09-11T20:06
минские соглашения
донбасс
леонид кравчук
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбассе </a>в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Позже глава офиса украинского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября. Позднее Зеленский сообщил, что встреча политсоветников пройдет 11 сентября. В пятницу украинская делегация прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки"."В минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", - заявил Кравчук в интервью "<a href="https://radio.nv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Радио НВ</a>".По его словам, нужно "искать выход через нормандский формат".Кравчук выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, которая происходит в пятницу в Берлине, будет проведен новый саммит глав Украины, Франции, России и Германии."Я думаю, что при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", - сказал он.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Козак</a>, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20200808/1575530963.html
https://ria.ru/20200812/1575703985.html
пустой треп, все эти форматы и соглашения....в этом мире, все решает сила..
37
Ну, наконец. Теперь и России пора заявить: Ещё одно убийство, ещё один обстрел Донбасса - и конец киевской хунте на Донбассе. И на Украине.
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донбасс
украина
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минские соглашения, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

20:06 11.09.2020
19993
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Позже глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября. Позднее Зеленский сообщил, что встреча политсоветников пройдет 11 сентября. В пятницу украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки".
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"В минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны ОБСЕ демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", - заявил Кравчук в интервью "Радио НВ".
По его словам, нужно "искать выход через нормандский формат".
Кравчук выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, которая происходит в пятницу в Берлине, будет проведен новый саммит глав Украины, Франции, России и Германии.
"Я думаю, что при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", - сказал он.
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
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Обсудить 18
Минские соглашенияДонбассЛеонид КравчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
пустой треп, все эти форматы и соглашения....в этом мире, все решает сила..
11 сентября, 20:36
юра паневюра панев
3400201
Ну, наконец. Теперь и России пора заявить: Ещё одно убийство, ещё один обстрел Донбасса - и конец киевской хунте на Донбассе. И на Украине.
11 сентября, 20:29
aalnoor1953
3410100
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