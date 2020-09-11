Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
19993
КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Позже глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября. Позднее Зеленский сообщил, что встреча политсоветников пройдет 11 сентября. В пятницу украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки".
8 августа, 16:20Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения
"В минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны ОБСЕ демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", - заявил Кравчук в интервью "Радио НВ".
По его словам, нужно "искать выход через нормандский формат".
Кравчук выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, которая происходит в пятницу в Берлине, будет проведен новый саммит глав Украины, Франции, России и Германии.
"Я думаю, что при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", - сказал он.
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
12 августа, 17:42В ДНР обвинили Киев в попытке переписать Минские соглашения