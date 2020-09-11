https://ria.ru/20200911/donbass-1577116422.html

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:06

2020-09-11T20:06

2020-09-11T20:06

минские соглашения

донбасс

леонид кравчук

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank">Донбассе </a>в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что встречу советников лидеров "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Позже глава офиса украинского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> Андрей Ермак сообщил, что встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится до 10 сентября. Позднее Зеленский сообщил, что встреча политсоветников пройдет 11 сентября. В пятницу украинская делегация прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки"."В минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", - заявил Кравчук в интервью "<a href="https://radio.nv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Радио НВ</a>".По его словам, нужно "искать выход через нормандский формат".Кравчук выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, которая происходит в пятницу в Берлине, будет проведен новый саммит глав Украины, Франции, России и Германии."Я думаю, что при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", - сказал он.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Козак</a>, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20200808/1575530963.html

https://ria.ru/20200812/1575703985.html

юра панев пустой треп, все эти форматы и соглашения....в этом мире, все решает сила.. 37

alnoor1953 Ну, наконец. Теперь и России пора заявить: Ещё одно убийство, ещё один обстрел Донбасса - и конец киевской хунте на Донбассе. И на Украине. 36

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, донбасс, леонид кравчук, украина, в мире