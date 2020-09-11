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ЕР проверит заявление саратовского депутата о "безработных тунеядцах"
"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:07
2020-09-11T21:04
госдума рф
единая россия
саратовская область
вольск
общество
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<strong>САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a>.Ранее издание "<a href="http://www.volskweek.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вольская неделя</a>" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей - дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят"."Всегда говорю: за любым высказыванием нужно видеть людей. В <a href="http://ria.ru/location_Volsk/" target="_blank" data-auto="true">Вольске</a> партиец со стажем Татьяна Ковинская рассуждала относительно выплат жителям, оставшимся без работы. Надо понимать, что все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении. Может быть, журналисты и вырвали фразу из контекста, как говорит сама Ковинская. Скажу одно - депутаты должны отстаивать интересы жителей. В партии будет проведена проверка относительно сделанных заявлений", - написал Панков в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Татьяне Ковинской 68 лет. С 2008 года она является секретарем политсовета Вольского местного отделения ЕР, с 2009 года избирается депутатом районного собрания, с 2011 года была избрана заместителем главы района, а с 2016 года - секретарем муниципального собрания нынешнего созыва, возглавляет постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам, развитию местного самоуправления, межмуниципальному сотрудничеству, вопросам жизнедеятельности муниципального района.Ковинская с 1975 по 2011 годы работала в сфере здравоохранения, пройдя путь от врача акушера-гинеколога до главврача Вольской районной больницы и районной станции скорой помощи. Отличник здравоохранения, с 2000 года - заслуженный врач РФ.Это не первый случай в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".
https://ria.ru/20200813/1575728135.html
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госдума рф, единая россия, саратовская область, вольск, общество

ЕР проверит заявление саратовского депутата о "безработных тунеядцах"

18:07 11.09.2020 (обновлено: 21:04 11.09.2020)
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© Фото : официальный сайт партии "Единая Россия" в Саратовской областиСекретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : официальный сайт партии "Единая Россия" в Саратовской области
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
Ранее издание "Вольская неделя" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей - дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".
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"Всегда говорю: за любым высказыванием нужно видеть людей. В Вольске партиец со стажем Татьяна Ковинская рассуждала относительно выплат жителям, оставшимся без работы. Надо понимать, что все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении. Может быть, журналисты и вырвали фразу из контекста, как говорит сама Ковинская. Скажу одно - депутаты должны отстаивать интересы жителей. В партии будет проведена проверка относительно сделанных заявлений", - написал Панков в своем Telegram-канале.
Татьяне Ковинской 68 лет. С 2008 года она является секретарем политсовета Вольского местного отделения ЕР, с 2009 года избирается депутатом районного собрания, с 2011 года была избрана заместителем главы района, а с 2016 года - секретарем муниципального собрания нынешнего созыва, возглавляет постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам, развитию местного самоуправления, межмуниципальному сотрудничеству, вопросам жизнедеятельности муниципального района.
Ковинская с 1975 по 2011 годы работала в сфере здравоохранения, пройдя путь от врача акушера-гинеколога до главврача Вольской районной больницы и районной станции скорой помощи. Отличник здравоохранения, с 2000 года - заслуженный врач РФ.
Это не первый случай в Саратовской области с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".
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