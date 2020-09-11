https://ria.ru/20200911/bezrabotitsa-1577109173.html

ЕР проверит заявление саратовского депутата о "безработных тунеядцах"

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:07

2020-09-11T18:07

2020-09-11T21:04

госдума рф

единая россия

саратовская область

вольск

общество

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<strong>САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a>.Ранее издание "<a href="http://www.volskweek.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вольская неделя</a>" сообщила, что на совещании в районной администрации при обсуждении роста безработицы привели цифры ежемесячного пособия потерявшим работу в период пандемии, которое составляет 12 130 рублей, а при наличии детей - дополнительно еще по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская на это заявила, что "так зачем же им работать при таких-то выплатах, сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят"."Всегда говорю: за любым высказыванием нужно видеть людей. В <a href="http://ria.ru/location_Volsk/" target="_blank" data-auto="true">Вольске</a> партиец со стажем Татьяна Ковинская рассуждала относительно выплат жителям, оставшимся без работы. Надо понимать, что все социальные обязательства государство выполняет, заботясь о людях, чтобы помочь тем, кто оказался в затруднительном положении. Может быть, журналисты и вырвали фразу из контекста, как говорит сама Ковинская. Скажу одно - депутаты должны отстаивать интересы жителей. В партии будет проведена проверка относительно сделанных заявлений", - написал Панков в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Татьяне Ковинской 68 лет. С 2008 года она является секретарем политсовета Вольского местного отделения ЕР, с 2009 года избирается депутатом районного собрания, с 2011 года была избрана заместителем главы района, а с 2016 года - секретарем муниципального собрания нынешнего созыва, возглавляет постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам, развитию местного самоуправления, межмуниципальному сотрудничеству, вопросам жизнедеятельности муниципального района.Ковинская с 1975 по 2011 годы работала в сфере здравоохранения, пройдя путь от врача акушера-гинеколога до главврача Вольской районной больницы и районной станции скорой помощи. Отличник здравоохранения, с 2000 года - заслуженный врач РФ.Это не первый случай в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> с чиновниками, высказывающимися на темы социальной поддержки жителей. Так, в октябре 2018 года министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", ведь "макарошки стоят всегда одинаково".

https://ria.ru/20200813/1575728135.html

https://ria.ru/20200813/1575720173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, саратовская область, вольск, общество