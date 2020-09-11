https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html

Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин назвал беспрецедентной операцию самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем 4... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:04

2020-09-11T14:04

2020-09-11T18:45

россия

черное море

воздушно-космические силы россии

нато

сергей суровикин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> назвал беспрецедентной операцию самолетов-разведчиков <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> 4 сентября.По словам главкома, в воздухе одновременно находились пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат. К российской границе они приближались на 15 километров и вели разведку территории РФ на глубину до 600 километров.В этот же день три американских стратегических бомбардировщика В-52Н приближались к границе России на 30 километров, рассказал главком <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>. Российские военные считают, что таким образом отрабатывались удары крылатыми ракетами по объектам, расположенные на территории Южного военного округа."Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> с самолетами <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16C</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, а также <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> и <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> воздушных сил Украины", - добавил Суровикин.Для прикрытия воздушной границы России тогда поднимались восемь российских самолетов из состава дежурных сил – четыре <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> и четыре Су-27, уточнил он.

https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html

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черное море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, воздушно-космические силы россии, нато, сергей суровикин, безопасность