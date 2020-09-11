В Белоруссии усилят работу по возмещению ущерба из-за беспорядков
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Власти Белоруссии активизируют работу по возмещению виновными ущерба коммунальному хозяйству из-за массовых беспорядков, а также усилят работу по выявлению незаконных объединений протестующих, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Стук.
"Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, СК, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка, соблюдения прав граждан", - сказал Стук. Видео его обращения разметила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
По его словам, ведомства в пределах своей компетенции должны организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и принятию мер по его возмещению. "Под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству - повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб", - отметил заместитель генпрокурора. Стук подчеркнул, что будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков.
Стук добавил, что прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать этим нарушениям. "Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан - отряды дружин, самообороны, самоуправления, - давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность", - рассказал он. Также прокуроры поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий, заявил заместитель генпрокурора.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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