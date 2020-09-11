https://ria.ru/20200911/besporyadki-1577108486.html

В Белоруссии усилят работу по возмещению ущерба из-за беспорядков

Власти Белоруссии активизируют работу по возмещению виновными ущерба коммунальному хозяйству из-за массовых беспорядков, а также усилят работу по выявлению... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:54

2020-09-11T17:54

2020-09-11T17:54

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> активизируют работу по возмещению виновными ущерба коммунальному хозяйству из-за массовых беспорядков, а также усилят работу по выявлению незаконных объединений протестующих, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Стук.По его словам, ведомства в пределах своей компетенции должны организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и принятию мер по его возмещению. "Под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству - повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб", - отметил заместитель генпрокурора. Стук подчеркнул, что будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков.Стук добавил, что прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать этим нарушениям. "Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан - отряды дружин, самообороны, самоуправления, - давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность", - рассказал он. Также прокуроры поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий, заявил заместитель генпрокурора.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире