https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html

В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию

Генассамблея ООН внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, заявила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Рим Абаза, комментируя призыв... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:06

2020-09-11T19:06

2020-09-11T19:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

светлана алексиевич

александр лукашенко

генеральная ассамблея оон

белоруссия

в мире

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<strong>ООН, 11 сен - РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблея ООН</a> внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, заявила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Рим Абаза, комментируя призыв <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a> направить в республику мониторинговую миссию.Ранее нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Алексиевич обратилась с призывом к ГА ООН направить в страну миссию наблюдателей, "чтобы зафиксировать репрессии в отношении журналистов". С аналогичной просьбой к ООН обращалась и экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.Высокопоставленный источник в ООН заявлял РИА Новости, что наблюдатели организации могут быть отправлены в Белоруссию только по запросу властей страны, либо по решению соответствующего органа ООН. Таким органом, по его словам, может выступить Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека и Генассамблея ООН.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html

Козьма ПРУТКОВ. И пенсионерку обидели, примите её, пожалуйста, тоже в Польшу, в особняк к Тихановской, а то пропадёт ведь не за грош. 41

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, белоруссия, в мире