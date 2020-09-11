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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577113795.html
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Генассамблея ООН внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, заявила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Рим Абаза, комментируя призыв... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:06
2020-09-11T19:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
белоруссия
в мире
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<strong>ООН, 11 сен - РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблея ООН</a> внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, заявила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Рим Абаза, комментируя призыв <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a> направить в республику мониторинговую миссию.Ранее нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Алексиевич обратилась с призывом к ГА ООН направить в страну миссию наблюдателей, "чтобы зафиксировать репрессии в отношении журналистов". С аналогичной просьбой к ООН обращалась и экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.Высокопоставленный источник в ООН заявлял РИА Новости, что наблюдатели организации могут быть отправлены в Белоруссию только по запросу властей страны, либо по решению соответствующего органа ООН. Таким органом, по его словам, может выступить Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека и Генассамблея ООН.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html
И пенсионерку обидели, примите её, пожалуйста, тоже в Польшу, в особняк к Тихановской, а то пропадёт ведь не за грош.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, белоруссия, в мире

В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию

19:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ООН, 11 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Генассамблея ООН внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, заявила РИА Новости официальный представитель председателя ГА Рим Абаза, комментируя призыв Светланы Алексиевич направить в республику мониторинговую миссию.

"Мы внимательно следим за ситуацией для более эффективных действий Генассамблеи", - сказала Абаза, добавив, что под эффективными действиями подразумеваются любые соответствующие шаги, которых потребует ситуация.

Ранее нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Алексиевич обратилась с призывом к ГА ООН направить в страну миссию наблюдателей, "чтобы зафиксировать репрессии в отношении журналистов". С аналогичной просьбой к ООН обращалась и экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская.
Высокопоставленный источник в ООН заявлял РИА Новости, что наблюдатели организации могут быть отправлены в Белоруссию только по запросу властей страны, либо по решению соответствующего органа ООН. Таким органом, по его словам, может выступить Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека и Генассамблея ООН.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООНБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
И пенсионерку обидели, примите её, пожалуйста, тоже в Польшу, в особняк к Тихановской, а то пропадёт ведь не за грош.
11 сентября, 19:20
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
3080012
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