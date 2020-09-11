Эксперт назвал причину давления США на Россию по Белоруссии и Навальному
17:29 11.09.2020 (обновлено: 17:40 11.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США ищут любой способ оказать давление на Россию, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был достроен, для этого они будут использовать не только историю с Алексеем Навальным, но и Белоруссию, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время. По его словам, американские санкции против Белоруссии затронут тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие.
"Все, что США собираются предпринять - это касается не белорусской оппозиции, не Белоруссии, а России. В настоящий момент у них ситуация критическая: у Вашингтона на повестке дня - выборы. И одна из проблем (идущего на выборы нынешнего президента США Дональда) Трампа в том, что у него нет внешнеполитических успехов", - отметил Суздальцев.
По его словам, для Вашингтона сейчас критически важным является вопрос о "Северном потоке 2".
"Если РФ сможет достроить его до конца года и запустить, это будет колоссальный провал для Трампа и фактически начало заката эпохи доминирования США в Европе, поэтому они ищут любые поводы, чтобы усилить давление на РФ, чтобы газопровод не был достроен. Сейчас на столе у госдепа лежат два варианта - белорусский и Навальный", - резюмировал политолог.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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