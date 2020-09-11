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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577105668.html
Премьер Чехии призвал Белоруссию не повторять украинский сценарий
РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:02
2020-09-11T17:02
протесты в белоруссии
вишеградская группа
андрей бабиш
александр лукашенко
чехия
белоруссия
в мире
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<strong>ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Андрей Бабиш призвал не повторить в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> украинский сценарий."Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны", - сказал Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском <a href="http://ria.ru/location_Lublin/" target="_blank" data-auto="true">Люблине</a>.При этом <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank">Бабиш </a>настаивает на том, что граждане Белоруссии должны сами провести свободные выборы президента. "Прежде всего, свободные выборы. Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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вишеградская группа, андрей бабиш, александр лукашенко, чехия, белоруссия, в мире

Премьер Чехии призвал Белоруссию не повторять украинский сценарий

17:02 11.09.2020
2660
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал не повторить в Белоруссии украинский сценарий.
"Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны", - сказал Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском Люблине.
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10 сентября, 14:38Протесты в Белоруссии
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При этом Бабиш настаивает на том, что граждане Белоруссии должны сами провести свободные выборы президента. "Прежде всего, свободные выборы. Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
333612027
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииВишеградская группаАндрей БабишАлександр ЛукашенкоЧехияБелоруссияВ мире
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