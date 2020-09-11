https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577105668.html

Премьер Чехии призвал Белоруссию не повторять украинский сценарий

РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:02

2020-09-11T17:02

2020-09-11T17:02

протесты в белоруссии

вишеградская группа

андрей бабиш

александр лукашенко

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Андрей Бабиш призвал не повторить в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> украинский сценарий."Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны", - сказал Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском <a href="http://ria.ru/location_Lublin/" target="_blank" data-auto="true">Люблине</a>.При этом <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank">Бабиш </a>настаивает на том, что граждане Белоруссии должны сами провести свободные выборы президента. "Прежде всего, свободные выборы. Мы не можем ничего навязывать белорусам, мы говорим только о том, что они имеют право на свободный выбор", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вишеградская группа, андрей бабиш, александр лукашенко, чехия, белоруссия, в мире