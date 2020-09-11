https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577105033.html

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, заявил польский премьер-министр Матеуш... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:54

2020-09-11T16:54

2020-09-11T17:02

матеуш моравецкий

вишеградская группа

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_Vyshegradskaja_gruppa" target="_blank">Вышеградской группы</a> (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, заявил польский премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> после встречи глав правительств четырех стран в Люблине."Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан", - сказал Моравецкий, уточнив, что речь идет о целом пакете мер по поддержке Белоруссии."Этот пакет мы хотим представить на ближайшем заседании Евросовета", - добавил он.Вышеградская группа готова предложить Белоруссии неболезненную энергетическую трансформацию, продолжил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, назвав это "предложением для белорусского общества"."Мы хотим сделать экономическое предложение для народа, для белорусского общества. Это общие проекты, связанные с малыми и средними предприятиями, а также энергетическая политика - такой способ перестройки энергетической безопасности, чтобы белорусское общество могло дальше пользоваться своими преимуществами в тех секторах, в которых они очень хорошо развиты", - сказал Моравецкий после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском Люблине.

https://ria.ru/20200911/polsha-1577078909.html

Aaz1970 Что, гастарбайтеры украинские закончились, или подорожали?.. Решили белорусов заманить?.. 21

Ольга Занкова началось заманивание безвизом)) Украинцы купились, думаю, что белорусская молодежь тоже не устоит 17

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польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, вишеградская группа, польша, белоруссия, в мире