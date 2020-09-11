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Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов
Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, заявил польский премьер-министр Матеуш... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:54
2020-09-11T17:02
матеуш моравецкий
вишеградская группа
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_Vyshegradskaja_gruppa" target="_blank">Вышеградской группы</a> (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, заявил польский премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> после встречи глав правительств четырех стран в Люблине."Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан", - сказал Моравецкий, уточнив, что речь идет о целом пакете мер по поддержке Белоруссии."Этот пакет мы хотим представить на ближайшем заседании Евросовета", - добавил он.Вышеградская группа готова предложить Белоруссии неболезненную энергетическую трансформацию, продолжил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, назвав это "предложением для белорусского общества"."Мы хотим сделать экономическое предложение для народа, для белорусского общества. Это общие проекты, связанные с малыми и средними предприятиями, а также энергетическая политика - такой способ перестройки энергетической безопасности, чтобы белорусское общество могло дальше пользоваться своими преимуществами в тех секторах, в которых они очень хорошо развиты", - сказал Моравецкий после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском Люблине.
https://ria.ru/20200911/polsha-1577078909.html
Что, гастарбайтеры украинские закончились, или подорожали?.. Решили белорусов заманить?..
21
началось заманивание безвизом)) Украинцы купились, думаю, что белорусская молодежь тоже не устоит
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польша
белоруссия
РИА Новости
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матеуш моравецкий, вишеградская группа, польша, белоруссия, в мире

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

16:54 11.09.2020 (обновлено: 17:02 11.09.2020)
1350
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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ЛЮБЛИН (Польша), 11 сен – РИА Новости. Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств четырех стран в Люблине.
"Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан", - сказал Моравецкий, уточнив, что речь идет о целом пакете мер по поддержке Белоруссии.
"Этот пакет мы хотим представить на ближайшем заседании Евросовета", - добавил он.
Вышеградская группа готова предложить Белоруссии неболезненную энергетическую трансформацию, продолжил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, назвав это "предложением для белорусского общества".
"Мы хотим сделать экономическое предложение для народа, для белорусского общества. Это общие проекты, связанные с малыми и средними предприятиями, а также энергетическая политика - такой способ перестройки энергетической безопасности, чтобы белорусское общество могло дальше пользоваться своими преимуществами в тех секторах, в которых они очень хорошо развиты", - сказал Моравецкий после встречи глав правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) в пятницу в польском Люблине.
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Обсудить 9
Матеуш МоравецкийВишеградская группаПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что, гастарбайтеры украинские закончились, или подорожали?.. Решили белорусов заманить?..
11 сентября, 16:59
Aaz1970Aaz1970
2100000
началось заманивание безвизом)) Украинцы купились, думаю, что белорусская молодежь тоже не устоит
11 сентября, 16:56
О Ольга Занкова
1410200
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