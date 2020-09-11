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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577103989.html
Госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко
Ситуация в Белоруссии не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:34
2020-09-11T16:34
протесты в белоруссии
россия
стивен биган
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США <a href="https://ria.ru/person_stiven-bigan" target="_blank">Стивен Биган</a>."Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - заявил Биган журналистам в ходе телефонного брифинга.Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко.Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>.Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".
Все правильно, только с одной поправкой не Россия, а российские власти. У российских граждан совершенно различные мнения
74
На выборах победил Лукашенко, наблюдатели ОБСЕ на выборы не поехали, что ж теперь рассуждать.
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россия
белоруссия
сша
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россия, стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко

16:34 11.09.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган.
"Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - заявил Биган журналистам в ходе телефонного брифинга.
Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан... Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы", - считает Биган.

Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление Лукашенко.
Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".
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Протесты в БелоруссииРоссияСтивен БиганАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Все правильно, только с одной поправкой не Россия, а российские власти. У российских граждан совершенно различные мнения
11 сентября, 16:36
max parusmax parus
5200166
На выборах победил Лукашенко, наблюдатели ОБСЕ на выборы не поехали, что ж теперь рассуждать.
11 сентября, 16:40
АСАндрей Ст
6201006
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