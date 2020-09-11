https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577103989.html

Госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко

Ситуация в Белоруссии не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:34

2020-09-11T16:34

2020-09-11T16:34

протесты в белоруссии

россия

стивен биган

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> не является соревнованием между США и Россией, заявил первый замгоссекретаря США <a href="https://ria.ru/person_stiven-bigan" target="_blank">Стивен Биган</a>."Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - заявил Биган журналистам в ходе телефонного брифинга.Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко.Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>.Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".

max parus Все правильно, только с одной поправкой не Россия, а российские власти. У российских граждан совершенно различные мнения 74

Андрей Ст На выборах победил Лукашенко, наблюдатели ОБСЕ на выборы не поехали, что ж теперь рассуждать. 69

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен биган, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире