https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577098960.html

В Минске задержали мужчину, рассылавшего угрозы милиционерам

Следователи МВД Белоруссии возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего минчанина, который рассылал через интернет угрозы милиционерам, сообщила... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:27

2020-09-11T15:27

2020-09-11T15:27

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Следователи <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего минчанина, который рассылал через интернет угрозы милиционерам, сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.Неработающий 21-летний житель столицы отправлял через мессенджер Telegram анонимки с угрозами в адрес милиционеров, которых лично не знал. Сотрудники управления по <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a> ГУСБ МВД установили, что молодой человек причастен к интернет-рассылке угроз и оскорблений в адрес не менее семи сотрудников органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей."Задержанный рассказал, что информацию о правоохранителях находил в одной из групп мессенджера Telegram... Свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся", - сообщила Чемоданова журналистам.Правоохранители установили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576474307.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Ольга Занкова заметьте, неработающий... От нефиг делать сидящие на маминой шее мальчишки...Достала уже такая "оппозиция". Сами ничего собой не представляют, а прут на людей, которые, между прочим, присягу давали 39

Александр Невский "Неработающий 21-летний житель столицы отправлял через мессенджер Telegram анонимки с угрозами в адрес милиционеров, которых лично не знал...." - Ну прям таки и не работающий? Он, видать. работал, ещё как работал, вот на кого - вопрос другой. По полной надо наказать, чтобы другим запомнилось, и не только в Белоруссии. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире