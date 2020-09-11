В Минске задержали мужчину, рассылавшего угрозы милиционерам
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Следователи МВД Белоруссии возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего минчанина, который рассылал через интернет угрозы милиционерам, сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.
Неработающий 21-летний житель столицы отправлял через мессенджер Telegram анонимки с угрозами в адрес милиционеров, которых лично не знал. Сотрудники управления по Минской области ГУСБ МВД установили, что молодой человек причастен к интернет-рассылке угроз и оскорблений в адрес не менее семи сотрудников органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
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"Задержанный рассказал, что информацию о правоохранителях находил в одной из групп мессенджера Telegram... Свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся", - сообщила Чемоданова журналистам.
Правоохранители установили, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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