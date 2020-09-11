https://ria.ru/20200911/belorussiya--1577103491.html
США надеются, что Россия призовет Лукашенко "уступить воле народа"
Вашингтон надеется, что Москва призовет президента Белоруссии Александра Лукашенко "уступить воле народа", заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:29
2020-09-11T16:29
2020-09-11T16:48
стивен биган
дмитрий песков
протесты в белоруссии
александр лукашенко
государственный департамент сша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Вашингтон надеется, что Москва призовет президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> "уступить воле народа", заявил первый замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>."Мы надеемся, что Россия твердо поддержит обеспокоенность, которую все мы разделяем, относительно жестокости, которая, как мы видим, разыгрывается на наших глазах на улицах Минска", - добавил первый замгоссекретаря США.По его словам, США считают, что белорусский народ "явно отверг" Лукашенко на выборах в августе и поддерживают требования оппозиции, включая проведение новых выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577042933.html
Ольга Занкова
Госдепу следует показать пример и уступить народу США, а Макрону -уступить желтым жилетам
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белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен биган, дмитрий песков, александр лукашенко, государственный департамент сша, белоруссия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.
Вашингтон надеется, что Москва призовет президента Белоруссии Александра Лукашенко
"уступить воле народа", заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган
.
"Мы надеемся, что сигнал Москвы Белоруссии будет таков, что ее правитель должен уступить воле народа. Свободные и честные выборы позволят белорусскому народу выбрать следующего президента Белоруссии. Мы твердо поддерживаем их желание сделать это, и мы очень надеемся и ожидаем, что российский президент передаст тот же сигнал белорусскому режиму", - сказал на брифинге Биган.
"Мы надеемся, что Россия твердо поддержит обеспокоенность, которую все мы разделяем, относительно жестокости, которая, как мы видим, разыгрывается на наших глазах на улицах Минска", - добавил первый замгоссекретаря США.
"Надеюсь, что президент России поднимет вопрос, который поднимаем и мы, относительно несправедливого задержания стольких белорусов и жестокого насилия, примененного против российских граждан и особенно российских журналистов со стороны белорусского режима", - уточнил Биган.
По его словам, США считают, что белорусский народ "явно отверг" Лукашенко на выборах в августе и поддерживают требования оппозиции, включая проведение новых выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.
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