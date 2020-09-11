https://ria.ru/20200911/belaruskaliy-1577109449.html

В Минске суд признал забастовку на "Беларуськалии" незаконной

Минский областной суд признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:09

2020-09-11T18:09

2020-09-11T18:09

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минский</a> областной суд признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии", передает корреспондент РИА Новости.Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачечному комитету.Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, в том числе на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>". Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20200824/belaruskaliy-1576258271.html

https://ria.ru/20200821/belaruskaliy-1576099309.html

max parus Боюсь что забастовка теперь может признать суд незаконный и вне закона. 19

Olga Mironova какое руководство, такой и суд 10

5

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире