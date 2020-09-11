Губернатор Омской области проверил готовность "Точки роста" в Азово
22:01 11.09.2020 (обновлено: 22:42 11.09.2020)
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© Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области проверяет готовность "Точки роста" в Азово
© Пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков посетил Березовскую среднюю школу в Азовском районе Омской области и проверил готовность центра "Точка роста", который обустраивается в рамках нацпроекта, сообщает облправительство.
Как отмечают в пресс-службе правительства Омской области, в Березовской школе учится 328 человек, здесь развита общественная деятельность, работает волонтерский клуб "Вдохновение". Более 80% школьников вовлечены в активную деятельность "Российского движения школьников" (РДШ). В этой школе готовится к открытию центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", который обустраивается по нацпроекту "Образование".
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"Дети смогут с помощью нового учебного оборудования изучать ОБЖ, технологию и информатику, а также готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах. Во внеурочное время можно будет учиться игре в шахматы и заниматься медиатворчеством", - отмечают в пресс-службе правительства Омской области.
Кабинеты центра уже отремонтированы, сюда завезли компьютеры и прочее оборудование, укомплектована шахматная зона. Уже закуплено демонстрационное оборудование по основам безопасности жизнедеятельности и мебель. "Точка роста" в Берёзовской СОШ практически готова. Здесь уже проводятся занятия, но официальное открытие запланировано на конец сентября.
Всего в этом году в Омской области по нацпроекту "Образование" откроется 42 "Точки роста", всего в регионе количество этих площадок достигнет сотни. На их создание из консолидированного бюджета выделено 189 миллиона рублей.