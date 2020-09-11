https://ria.ru/20200911/azovo-1577120057.html

Губернатор Омской области проверил готовность "Точки роста" в Азово

Губернатор Александр Бурков посетил Березовскую среднюю школу в Азовском районе Омской области и проверил готовность центра "Точка роста", который... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:01

2020-09-11T22:01

2020-09-11T22:42

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общество

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<strong>ОМСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> посетил Березовскую среднюю школу в Азовском районе <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> и проверил готовность центра "Точка роста", который обустраивается в рамках нацпроекта, сообщает облправительство.Как отмечают в пресс-службе правительства Омской области, в Березовской школе учится 328 человек, здесь развита общественная деятельность, работает волонтерский клуб "Вдохновение". Более 80% школьников вовлечены в активную деятельность "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского движения школьников</a>" (РДШ). В этой школе готовится к открытию центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", который обустраивается по нацпроекту "Образование"."Дети смогут с помощью нового учебного оборудования изучать ОБЖ, технологию и информатику, а также готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах. Во внеурочное время можно будет учиться игре в шахматы и заниматься медиатворчеством", - отмечают в пресс-службе правительства Омской области.Кабинеты центра уже отремонтированы, сюда завезли компьютеры и прочее оборудование, укомплектована шахматная зона. Уже закуплено демонстрационное оборудование по основам безопасности жизнедеятельности и мебель. "Точка роста" в Берёзовской СОШ практически готова. Здесь уже проводятся занятия, но официальное открытие запланировано на конец сентября.Всего в этом году в Омской области по нацпроекту "Образование" откроется 42 "Точки роста", всего в регионе количество этих площадок достигнет сотни. На их создание из консолидированного бюджета выделено 189 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200909/investproekty-1576980133.html

https://ria.ru/20200904/feldsherstvo-1576803668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, общество