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Утверждены меры поддержки аэропортов в северных и труднодоступных районах
Правительство РФ будет ежегодно выделять по 4,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в северных и труднодоступных районах России, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:20
2020-09-11T09:40
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ будет ежегодно выделять по 4,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в северных и труднодоступных районах России, сообщается на <a href="http://government.ru/news/40382/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина.Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. "Аэропорты, расположенные в труднодоступных и северных районах, поддержат за счет субсидии из федерального бюджета. ... Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 миллиарда рублей", - говорится в <a href="http://government.ru/news/40382/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.Отмечается, что субсидия частично покроет расходы на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры. Правила предоставления субсидии фиксируют, что на господдержку могут претендовать предприятия, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или реорганизации.Решение поможет сохранить аэропорты с малой интенсивностью полетов, указано в сообщении правительства. Это позволит людям, которые живут на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, продолжить пользоваться услугами воздушного транспорта, считают в кабмине.
https://ria.ru/20200604/1572438850.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика

Утверждены меры поддержки аэропортов в северных и труднодоступных районах

09:20 11.09.2020 (обновлено: 09:40 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей СубботинСамолет в аэропорту "Анадырь"
Самолет в аэропорту Анадырь - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Субботин
Самолет в аэропорту "Анадырь". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ будет ежегодно выделять по 4,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в северных и труднодоступных районах России, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Аэропорты, расположенные в труднодоступных и северных районах, поддержат за счет субсидии из федерального бюджета. ... Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня, 09:02
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам
Отмечается, что субсидия частично покроет расходы на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры. Правила предоставления субсидии фиксируют, что на господдержку могут претендовать предприятия, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или реорганизации.
Решение поможет сохранить аэропорты с малой интенсивностью полетов, указано в сообщении правительства. Это позволит людям, которые живут на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, продолжить пользоваться услугами воздушного транспорта, считают в кабмине.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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РоссияМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
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