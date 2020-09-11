https://ria.ru/20200911/aviatsiya-1577072718.html

Утверждены меры поддержки аэропортов в северных и труднодоступных районах

Правительство РФ будет ежегодно выделять по 4,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в северных и труднодоступных районах России, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:20

2020-09-11T09:20

2020-09-11T09:40

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ будет ежегодно выделять по 4,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов в северных и труднодоступных районах России, сообщается на <a href="http://government.ru/news/40382/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина.Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. "Аэропорты, расположенные в труднодоступных и северных районах, поддержат за счет субсидии из федерального бюджета. ... Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Ежегодно на эти цели планируется выделять 4,5 миллиарда рублей", - говорится в <a href="http://government.ru/news/40382/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.Отмечается, что субсидия частично покроет расходы на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры. Правила предоставления субсидии фиксируют, что на господдержку могут претендовать предприятия, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или реорганизации.Решение поможет сохранить аэропорты с малой интенсивностью полетов, указано в сообщении правительства. Это позволит людям, которые живут на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, продолжить пользоваться услугами воздушного транспорта, считают в кабмине.

https://ria.ru/20200604/1572438850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика