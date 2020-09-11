Депутат Госдумы обвинил Apple в цензуре из-за блокировки приложений ВГТРК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компания Apple, изымая из AppStore приложения российских телеканалов на территории Украины, идет на выполнение откровенно цензурных требований местных властей, в то время как для Киева это лишь продолжение вектора цензурных запретов в отношении РФ, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога AppStore на территории Украины по требованию СБУ.
Депутат напомнил, что на Украине уже несколько лет запрещена ретрансляция российских телеканалов, причем не только государственных, но и коммерческих, крайне далеких от политики, среди которых - "Мать и дитя", "Телевизионный дамский клуб" (ТДК), "Еврокино" и другие. Заблокированы также российские соцсети, "Яндекс", Мэйл.ру, сайт Лаборатории Касперского, отметил парламентарий.
"С точки зрения украинских властей, изъятие приложений российских телеканалов из AppStore – просто продолжение этого вектора цензурных запретов", - сказал Горелкин РИА Новости.
"Гораздо интереснее взглянуть на ситуацию с другой стороны: почему Apple согласился на это изъятие? Нам ведь некоторые "эксперты" постоянно рассказывают, что даже российский рынок слишком мал и незначителен для Apple, поэтому компания будет игнорировать требования российского закона. А мы видим, что в разы меньший украинский рынок Apple старается сберечь и идет на выполнение откровенно цензурных требований местных властей. Предлагаю помнить об этом, когда нам в очередной раз начнут говорить, что "Apple уйдет из России", если мы будем требовать от компании соблюдать российский закон", - отметил депутат.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.