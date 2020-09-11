https://ria.ru/20200911/apple-1577111364.html

Депутат Госдумы обвинил Apple в цензуре из-за блокировки приложений ВГТРК

Компания Apple, изымая из AppStore приложения российских телеканалов на территории Украины, идет на выполнение откровенно цензурных требований местных властей,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:34

2020-09-11T18:34

2020-09-11T18:34

россия

антон горелкин

apple

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_b1955fab660c0097e4da2d71a3e85c1d.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Компания <a href="https://ria.ru/organization_Apple_Inc" target="_blank">Apple</a>, изымая из AppStore приложения российских телеканалов на территории Украины, идет на выполнение откровенно цензурных требований местных властей, в то время как для Киева это лишь продолжение вектора цензурных запретов в отношении РФ, считает член комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gorelkin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Горелкин</a>.Ранее в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_VGTRK" target="_blank">ВГТРК </a>сообщили РИА Новости, что приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога AppStore на территории Украины по требованию СБУ.Депутат напомнил, что на Украине уже несколько лет запрещена ретрансляция российских телеканалов, причем не только государственных, но и коммерческих, крайне далеких от политики, среди которых - "Мать и дитя", "Телевизионный дамский клуб" (ТДК), "Еврокино" и другие. Заблокированы также российские соцсети, "Яндекс", Мэйл.ру, сайт Лаборатории <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kasperskijj/" target="_blank" data-auto="true">Касперского</a>, отметил парламентарий."С точки зрения украинских властей, изъятие приложений российских телеканалов из AppStore – просто продолжение этого вектора цензурных запретов", - сказал Горелкин РИА Новости."Гораздо интереснее взглянуть на ситуацию с другой стороны: почему Apple согласился на это изъятие? Нам ведь некоторые "эксперты" постоянно рассказывают, что даже российский рынок слишком мал и незначителен для Apple, поэтому компания будет игнорировать требования российского закона. А мы видим, что в разы меньший украинский рынок Apple старается сберечь и идет на выполнение откровенно цензурных требований местных властей. Предлагаю помнить об этом, когда нам в очередной раз начнут говорить, что "Apple уйдет из России", если мы будем требовать от компании соблюдать российский закон", - отметил депутат. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577109633.html

https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html

https://ria.ru/20200709/1574136077.html

1

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон горелкин, apple, украина, в мире