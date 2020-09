https://ria.ru/20200911/android-sharp-1577078716.html

Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы

Буквально через три дня после релиза Android 11 были представлены первые смартфоны с этой системой. Ими стали две модели от японской компании Sharp — Zero 5G... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:27

2020-09-11T11:27

2020-09-11T11:27

риа наука

смартфоны

google android

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577078577_0:15:659:386_1400x0_80_0_0_79074ff09585e0f2d459096b85da420f.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Буквально через три дня после релиза <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 11 были представлены первые смартфоны с этой системой. Ими стали две модели от японской компании <u><a href="https://corporate.jp.sharp/news/200911-d.html">Sharp</a></u> — Zero 5G Basic и Aquos Sense 5G.Как легко догадаться из названия, оба смартфона рассчитаны на работу в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, как это часто бывает в аппаратах для японского рынка, здесь есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.Aquos Zero 5G Basic оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем c разрешением 1080 x 2340 пикселей, способным обновлять картинку на 120 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 765G, модуль памяти — 6/64 ГБ или 8/128 ГБ. Основных камер три — на 48 Мп, а также сверхширокоугольник и телевик.Смартфон Aquos Sense 5G гораздо компактнее при диагонали 5,8-дюймового дисплея в 5,8 дюймов. Устройство получило новейшую платформу Snapdragon 690. Памяти немного — 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Камера здесь тоже проще: тройная на 12, 12 и 8 Мп.В <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> смартфоны выйдут уже этой осенью, но их цены пока не объявлены. Будут ли доступны первые трубки на Android 11 в других странах неизвестно.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, google android, гаджеты, технологии