Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/afganistan-1577110044.html
В США назвали сроки сокращения контингента в Афганистане
США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тысяч военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:20
2020-09-11T18:20
залмай халилзад
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149946/92/1499469296_0:85:3001:1773_1400x0_80_0_0_94d7fe3713581318e38d342b7fe7a953.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сократят свой контингент в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> до 4,5 тысяч военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Афганистану <a href="http://ria.ru/person_zalmay-khalilzad/" target="_blank" data-auto="true">Залмай Халилзад</a>."Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тысячи (военнослужащих), а вторая приведет примерно к 4,5 тысячам к середине октября - середине ноября. Мы на этом пути", - сказал Халилзад на брифинге.Он напомнил, что соглашение, заключенное ранее с "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибаном</a>" предусматривает сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, находящихся в стране.Накануне президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.Ранее эксперты указывали, что разница в оценках численности войск может зависеть от того, какую методологию <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> использует при подсчетах. В частности, иногда не учитываются военнослужащие, которые находятся в стране в составе временно расквартированных подразделений.
https://ria.ru/20200707/1573990828.html
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149946/92/1499469296_84:0:2751:2000_1400x0_80_0_0_ce29c1a850c0345744f941c6630258d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
залмай халилзад, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

В США назвали сроки сокращения контингента в Афганистане

18:20 11.09.2020
348
© AP Photo / David GuttenfelderАмериканские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / David Guttenfelder
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тысяч военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тысячи (военнослужащих), а вторая приведет примерно к 4,5 тысячам к середине октября - середине ноября. Мы на этом пути", - сказал Халилзад на брифинге.
Он напомнил, что соглашение, заключенное ранее с "Талибаном" предусматривает сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.
Ранее эксперты указывали, что разница в оценках численности войск может зависеть от того, какую методологию Пентагон использует при подсчетах. В частности, иногда не учитываются военнослужащие, которые находятся в стране в составе временно расквартированных подразделений.
Американские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 10:11
Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
410100
Обсудить 0
Залмай ХалилзадДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Депутат Госдумы обвинил Apple в цензуре из-за блокировки приложений ВГТРК
Российский режиссер Филипп Юрьев во время фотоколла создателей фильма Китобой, который представлен на 77-м Венецианском кинофестивале в рамках параллельной программы авторского кино Венецианские дни.
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
СМИ: представители ОЗХО посетили берлинскую клинику, где лечат Навального
Логотип автомобиля Lada
"АвтоВАЗ" выбрал названия для новой модели Lada
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова перевели в новую камеру
Беларуськалий
В Минске суд признал забастовку на "Беларуськалии" незаконной
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В ОП назвали блокировку приложений ВГТРК на Украине цензурой
Алексей Навальный
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Эксперт назвал причину давления США на Россию по Белоруссии и Навальному
Общественный транспорт в Курске
В Совфеде оценили идею перейти на бесплатный общественный транспорт
Штаб-квартира Motorola
Motorola собирается выпустить смартфон с украинским названием
Вид на Белград, Сербия
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния