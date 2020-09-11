https://ria.ru/20200911/afganistan-1577110044.html
В США назвали сроки сокращения контингента в Афганистане
США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тысяч военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:20
2020-09-11T18:20
2020-09-11T18:20
залмай халилзад
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сократят свой контингент в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> до 4,5 тысяч военнослужащих через один-два месяца, заявил спецпредставитель США по Афганистану <a href="http://ria.ru/person_zalmay-khalilzad/" target="_blank" data-auto="true">Залмай Халилзад</a>."Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тысячи (военнослужащих), а вторая приведет примерно к 4,5 тысячам к середине октября - середине ноября. Мы на этом пути", - сказал Халилзад на брифинге.Он напомнил, что соглашение, заключенное ранее с "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибаном</a>" предусматривает сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, находящихся в стране.Накануне президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.Ранее эксперты указывали, что разница в оценках численности войск может зависеть от того, какую методологию <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> использует при подсчетах. В частности, иногда не учитываются военнослужащие, которые находятся в стране в составе временно расквартированных подразделений.
https://ria.ru/20200707/1573990828.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
залмай халилзад, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире