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В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате Веракрус, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T03:02
2020-09-10T03:02
мехико
веракрус (штат)
мексика
в мире
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<strong>МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости.</strong> Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате <a href="http://ria.ru/location_Veracruz_2/" target="_blank" data-auto="true">Веракрус</a>, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с журналистской работой."Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, трусливо убитого этим вечером в Тесонапе", - говорится в сообщении издания в <a href="https://twitter.com/TuMundoADiario/status/1303821075243872256" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По информации местных СМИ, обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники обнаружено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус неподалеку от общины Параисо.Штат Веракрус является наиболее опасным для сотрудников СМИ, с 2000 года здесь были убиты 29 журналистов.Согласно данным правозащитной организации <a href="https://www.article19.org/" target="_blank">Article 19</a>, в 2020 году это четвертый случай убийства работника СМИ, связанный с его профессиональной деятельностью. За время правления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в стране убиты 15 сотрудников СМИ.
https://ria.ru/20191214/1562386268.html
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мехико, веракрус (штат), мексика, в мире

В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста

03:02 10.09.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате Веракрус, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с журналистской работой.
"Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, трусливо убитого этим вечером в Тесонапе", - говорится в сообщении издания в Twitter.
По информации местных СМИ, обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники обнаружено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус неподалеку от общины Параисо.
Штат Веракрус является наиболее опасным для сотрудников СМИ, с 2000 года здесь были убиты 29 журналистов.
Согласно данным правозащитной организации Article 19, в 2020 году это четвертый случай убийства работника СМИ, связанный с его профессиональной деятельностью. За время правления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в стране убиты 15 сотрудников СМИ.
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