https://ria.ru/20200910/zhurnalist-1577014371.html

В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста

Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате Веракрус, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T03:02

2020-09-10T03:02

2020-09-10T03:02

мехико

веракрус (штат)

мексика

в мире

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<strong>МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости.</strong> Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате <a href="http://ria.ru/location_Veracruz_2/" target="_blank" data-auto="true">Веракрус</a>, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с журналистской работой."Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, трусливо убитого этим вечером в Тесонапе", - говорится в сообщении издания в <a href="https://twitter.com/TuMundoADiario/status/1303821075243872256" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По информации местных СМИ, обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники обнаружено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус неподалеку от общины Параисо.Штат Веракрус является наиболее опасным для сотрудников СМИ, с 2000 года здесь были убиты 29 журналистов.Согласно данным правозащитной организации <a href="https://www.article19.org/" target="_blank">Article 19</a>, в 2020 году это четвертый случай убийства работника СМИ, связанный с его профессиональной деятельностью. За время правления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в стране убиты 15 сотрудников СМИ.

https://ria.ru/20191214/1562386268.html

мехико

веракрус (штат)

мексика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, веракрус (штат), мексика, в мире