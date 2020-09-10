https://ria.ru/20200910/zhivotnye-1577039165.html

Жительнице Алтайского края грозит уголовный срок за поедание собак

Уголовное дело после дополнительной проверки все же завели в Алтайском крае на жительницу села, которая истязает и ест собак, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:32

2020-09-10T14:32

2020-09-10T14:32

алтайский край

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело после дополнительной проверки все же завели в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> на жительницу села, которая истязает и ест собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.Видео в селе Зеленая Дубрава сняли соседи живодерки, оно появилось в местных пабликах в июле. На кадрах женщина с особой жестокостью убивает пса. Видео вызвало большой общественный резонанс. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Местный депутат Надежда Дрюпина заявляла, что полиция оправдывает живодёрку, так как женщина питается собаками, для нее это средство выживания.

https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html

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алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия