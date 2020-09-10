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Жительнице Алтайского края грозит уголовный срок за поедание собак
Уголовное дело после дополнительной проверки все же завели в Алтайском крае на жительницу села, которая истязает и ест собак, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:32
2020-09-10T14:32
алтайский край
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело после дополнительной проверки все же завели в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> на жительницу села, которая истязает и ест собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.Видео в селе Зеленая Дубрава сняли соседи живодерки, оно появилось в местных пабликах в июле. На кадрах женщина с особой жестокостью убивает пса. Видео вызвало большой общественный резонанс. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Местный депутат Надежда Дрюпина заявляла, что полиция оправдывает живодёрку, так как женщина питается собаками, для нее это средство выживания.
https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html
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алтайский край
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алтайский край, происшествия

Жительнице Алтайского края грозит уголовный срок за поедание собак

14:32 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело после дополнительной проверки все же завели в Алтайском крае на жительницу села, которая истязает и ест собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
"Возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "д" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" в отношении жительницы села Зеленая Дубрава Рубцовского района 1966 г.р., которая в июне этого года забила двух щенков с целью употребления их в пищу. Уголовное дело возбуждено на основании дополнительной проверки данного факта, которая была назначена начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября текущего года", - рассказали в пресс-службе.
Видео в селе Зеленая Дубрава сняли соседи живодерки, оно появилось в местных пабликах в июле. На кадрах женщина с особой жестокостью убивает пса. Видео вызвало большой общественный резонанс. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Местный депутат Надежда Дрюпина заявляла, что полиция оправдывает живодёрку, так как женщина питается собаками, для нее это средство выживания.
"Заинтересованные ведомства также провели проверку материального положения жительницы села Зеленая Дубрава. По полученной информации, она не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан, имеет официальные источники дохода", - добавили в полицейском главке.
Сотрудники правоохранительных органов с собакой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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