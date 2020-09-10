https://ria.ru/20200910/zerno-1577041368.html

Нижегородские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна

Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:49

2020-09-10T14:49

2020-09-10T15:53

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости.</strong> Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Урожай собран с площади 520 тысяч гектаров, что составляет 90% от посевных площадей зерновых культур.Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что сейчас для производителей наступает не менее важный этап, связанный со сбытом продукции. "Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого", - добавил Никитин.По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время наибольший объем зерна произведен сельхозпроизводителями Сеченовского и Пильнинского районов. Среди районов северной зоны наибольший объем зерна произведен аграриями Городецкого района.

https://ria.ru/20200828/apk-1576447965.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика