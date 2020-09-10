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Нижегородская область
https://ria.ru/20200910/zerno-1577041368.html
Нижегородские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна
Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:49
2020-09-10T15:53
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости.</strong> Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Урожай собран с площади 520 тысяч гектаров, что составляет 90% от посевных площадей зерновых культур.Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что сейчас для производителей наступает не менее важный этап, связанный со сбытом продукции. "Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого", - добавил Никитин.По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время наибольший объем зерна произведен сельхозпроизводителями Сеченовского и Пильнинского районов. Среди районов северной зоны наибольший объем зерна произведен аграриями Городецкого района.
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Нижегородские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна

14:49 10.09.2020 (обновлено: 15:53 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКолосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса в Краснодарском крае
Колосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.
Урожай собран с площади 520 тысяч гектаров, что составляет 90% от посевных площадей зерновых культур.

"Работы еще продолжаются, но результат прошлого года уже превышен на 300 тысяч тонн. Это отличный результат, с которым можно поздравить наших аграриев. В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности. Сельское хозяйство - одна из отраслей, успешно развивающихся даже в текущей экономической ситуации", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что сейчас для производителей наступает не менее важный этап, связанный со сбытом продукции. "Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого", - добавил Никитин.
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По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время наибольший объем зерна произведен сельхозпроизводителями Сеченовского и Пильнинского районов. Среди районов северной зоны наибольший объем зерна произведен аграриями Городецкого района.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
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