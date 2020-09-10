https://ria.ru/20200910/zatoplenie-1577017197.html

В Приморье удалось предотвратить затопление села

Затопление села Синельниково-1 в Октябрьском районе Приморья удалось предотвратить, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:54

2020-09-10T08:54

2020-09-10T08:54

примгидромет

олег кожемяко

шкотовский район

октябрьский район

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Затопление села Синельниково-1 в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> Приморья удалось предотвратить, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". <a href="http://ria.ru/organization_Primgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Примгидромет</a> сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров осадков. Из-за повышения уровня воды в реке Раздольная у села Синельниково-1 Октябрьского района, по информации спасателей, возникла угроза подтопления жилых домов. Жители были эвакуированы в пункт временного размещения, который был развернут в селе Покровка. В четверг утром 12 селян вернулись в свои дома.Власти сообщают, что возникла угроза промыва дамбы, на место прибыл губернатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>, который проверил ход берегоукрепительных работ в селе Синельниково-1 Октябрьского округа."Благодаря своевременным действиям оперативных служб дамба устояла и подтопления населенного пункта удалось избежать", - говорится в сообщении.По словам главы региона, защитное сооружение нужно укреплять."Дамба дала результат, нужно ее усилить, чтобы она и дальше прикрывала поселок. Власти района будут укреплять временные защитные сооружения. Поможем им в этом краевыми средствами", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и <a href="http://ria.ru/location_KHankajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ханкайском районах</a> Приморья, а также четырех территориях Уссурийского городского округа.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека. В селе Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

https://ria.ru/20200907/tayfun-1576853800.html

https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html

шкотовский район

октябрьский район

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

примгидромет, олег кожемяко, шкотовский район, октябрьский район, владивосток, происшествия