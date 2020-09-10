В Приморье удалось предотвратить затопление села
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© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Затопление села Синельниково-1 в Октябрьском районе Приморья удалось предотвратить, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию тайфуна "Майсак". Примгидромет сообщал, что дожди прошли в юго-западных и западных районах края, за ночь вторника выпало от 20 до 90 миллиметров осадков. Из-за повышения уровня воды в реке Раздольная у села Синельниково-1 Октябрьского района, по информации спасателей, возникла угроза подтопления жилых домов. Жители были эвакуированы в пункт временного размещения, который был развернут в селе Покровка. В четверг утром 12 селян вернулись в свои дома.
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Власти сообщают, что возникла угроза промыва дамбы, на место прибыл губернатор Олег Кожемяко, который проверил ход берегоукрепительных работ в селе Синельниково-1 Октябрьского округа.
"Благодаря своевременным действиям оперативных служб дамба устояла и подтопления населенного пункта удалось избежать", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, защитное сооружение нужно укреплять.
"Дамба дала результат, нужно ее усилить, чтобы она и дальше прикрывала поселок. Власти района будут укреплять временные защитные сооружения. Поможем им в этом краевыми средствами", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
Ранее сообщалось, что после тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС действует в Находке, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном и Ханкайском районах Приморья, а также четырех территориях Уссурийского городского округа.
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