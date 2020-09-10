https://ria.ru/20200910/zanyatost-1577033810.html

Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год

Занятость в России необходимо восстановить к концу следующего года до прошлогоднего уровня, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:40

2020-09-10T13:40

2020-09-10T14:24

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Занятость в России необходимо восстановить к концу следующего года до прошлогоднего уровня, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В конце июля Путин поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в России в июле составила 4,7 миллиона человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20200707/1574006760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика