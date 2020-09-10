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Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год
Занятость в России необходимо восстановить к концу следующего года до прошлогоднего уровня, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:40
2020-09-10T14:24
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Занятость в России необходимо восстановить к концу следующего года до прошлогоднего уровня, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В конце июля Путин поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в России в июле составила 4,7 миллиона человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20200707/1574006760.html
А кто ее порушил, интересно?
34
сама очевидность
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РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год

13:40 10.09.2020 (обновлено: 14:24 10.09.2020)
2850
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Занятость в России необходимо восстановить к концу следующего года до прошлогоднего уровня, заявил президент Владимир Путин.

"Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

В конце июля Путин поручил правительству и региональным властям в контакте с ЦБ принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда. Он отметил, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше — опуститься еще ниже. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.
По данным Росстата, общая безработица в России в июле составила 4,7 миллиона человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 миллиона человек.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
А кто ее порушил, интересно?
10 сентября, 13:43
ААнтивирус
2820004
сама очевидность
10 сентября, 13:41
Pawel ZverevPawel Zverev
1430101
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