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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/zaderzhaniya-1577063949.html
В Минске начались задержания протестующих
Сотрудники ОМОНа начали задержания участников несанкционированной акции оппозиции на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:52
2020-09-10T22:18
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники ОМОНа начали задержания участников несанкционированной акции оппозиции на площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.К участникам акции на ступенях костела подъехали два микроавтобуса без номеров. Сотрудники ОМОНа затащили в него одну из активисток.На площади Независимости проходит малочисленная акция противников Лукашенко. На лестнице у Красного костела собрались около 30 девушек с шариками и красно-белыми лентами. Милиция призывала их не нарушать общественный порядок и разойтись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/zaderzhanie-1577056924.html
если до выборов у лукашенки были шансы победить на честных выборах, которые он, в итоге, фальсифицировал. то теперь его шансы стремятся к нулю. ему не простят насилие и беспредел.
51
Вот вам и протестующие бездельники девчонки и трусливый парень что прячется за девчонками
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22
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ОМОН задерживает участников акции оппозиции на площади Независимости в Минске
ОМОН задерживает участников акции оппозиции на площади Независимости в Минске
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске начались задержания протестующих

20:52 10.09.2020 (обновлено: 22:18 10.09.2020)
3348
МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Сотрудники ОМОНа начали задержания участников несанкционированной акции оппозиции на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
К участникам акции на ступенях костела подъехали два микроавтобуса без номеров. Сотрудники ОМОНа затащили в него одну из активисток.
На площади Независимости проходит малочисленная акция противников Лукашенко. На лестнице у Красного костела собрались около 30 девушек с шариками и красно-белыми лентами. Милиция призывала их не нарушать общественный порядок и разойтись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, несогласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники милиции на одной из улиц в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции Марш единства - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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194322525
Обсудить 22
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
если до выборов у лукашенки были шансы победить на честных выборах, которые он, в итоге, фальсифицировал. то теперь его шансы стремятся к нулю. ему не простят насилие и беспредел.
10 сентября, 21:25
женя поповженя попов
15000432
Вот вам и протестующие бездельники девчонки и трусливый парень что прячется за девчонками
10 сентября, 21:10
valeradp99valeradp99
2860034
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