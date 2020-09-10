https://ria.ru/20200910/zaderzhaniya-1577062943.html

В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии

В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:16

2020-09-10T20:16

2020-09-10T20:16

протесты в белоруссии

мария колесникова

стефан дюжаррик

александр лукашенко

белоруссия

оон

киев

украина

в мире

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<strong>ООН, 10 сен - РИА Новости.</strong> В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>.Его попросили прокомментировать обращение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> к главе Следственного комитета, в котором она сообщила, что ее похитили неизвестные, оказывали на нее психологическое давление, угрожали убийством и пытались силой выдворить за пределы страны."Очень важно, чтобы народ Белоруссии мог реализовать свои политические и конституционные права мирно и в демократической атмосфере", - добавил он.По его словам, ООН поддерживает регулярный контакт с белорусскими властями на различных уровнях с начала кризиса. Он указал, что в частных разговорах с белорусскими властями ООН говорит то же, что и публично.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу о призывах к свержению власти, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577027291.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

mika Antonov беспредел полнейший - государства уже нет какие-то банды разгуливают по улицам и хватают всех подряд 10

7

белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, стефан дюжаррик, александр лукашенко, белоруссия, оон, киев, украина, в мире