В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗадержание участниц акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой
ООН, 10 сен - РИА Новости. В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Его попросили прокомментировать обращение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой к главе Следственного комитета, в котором она сообщила, что ее похитили неизвестные, оказывали на нее психологическое давление, угрожали убийством и пытались силой выдворить за пределы страны.
"Мы видели эти последние сообщения. И, откровенно говоря, мы очень обеспокоены сообщениями о задержаниях, о применении силы, а также и давлением, которое, как вы упомянули, оказывается властями на оппозицию, на представителей гражданского общества", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос.
"Очень важно, чтобы народ Белоруссии мог реализовать свои политические и конституционные права мирно и в демократической атмосфере", - добавил он.
По его словам, ООН поддерживает регулярный контакт с белорусскими властями на различных уровнях с начала кризиса. Он указал, что в частных разговорах с белорусскими властями ООН говорит то же, что и публично.
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу о призывах к свержению власти, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>