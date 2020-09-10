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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/zaderzhaniya-1577062943.html
В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии
В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:16
2020-09-10T20:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
стефан дюжаррик
александр лукашенко
белоруссия
оон
киев
украина
в мире
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<strong>ООН, 10 сен - РИА Новости.</strong> В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>.Его попросили прокомментировать обращение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> к главе Следственного комитета, в котором она сообщила, что ее похитили неизвестные, оказывали на нее психологическое давление, угрожали убийством и пытались силой выдворить за пределы страны."Очень важно, чтобы народ Белоруссии мог реализовать свои политические и конституционные права мирно и в демократической атмосфере", - добавил он.По его словам, ООН поддерживает регулярный контакт с белорусскими властями на различных уровнях с начала кризиса. Он указал, что в частных разговорах с белорусскими властями ООН говорит то же, что и публично.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу о призывах к свержению власти, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577027291.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
беспредел полнейший - государства уже нет какие-то банды разгуливают по улицам и хватают всех подряд
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белоруссия
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мария колесникова, стефан дюжаррик, александр лукашенко, белоруссия, оон, киев, украина, в мире

В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии

20:16 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗадержание участниц акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой
Задержание участниц акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ООН, 10 сен - РИА Новости. В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях, применении силы и давлении на оппозицию в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Его попросили прокомментировать обращение члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой к главе Следственного комитета, в котором она сообщила, что ее похитили неизвестные, оказывали на нее психологическое давление, угрожали убийством и пытались силой выдворить за пределы страны.
"Мы видели эти последние сообщения. И, откровенно говоря, мы очень обеспокоены сообщениями о задержаниях, о применении силы, а также и давлением, которое, как вы упомянули, оказывается властями на оппозицию, на представителей гражданского общества", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос.
"Очень важно, чтобы народ Белоруссии мог реализовать свои политические и конституционные права мирно и в демократической атмосфере", - добавил он.
По его словам, ООН поддерживает регулярный контакт с белорусскими властями на различных уровнях с начала кризиса. Он указал, что в частных разговорах с белорусскими властями ООН говорит то же, что и публично.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу о призывах к свержению власти, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСтефан ДюжаррикАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
беспредел полнейший - государства уже нет какие-то банды разгуливают по улицам и хватают всех подряд
10 сентября, 20:22
mAmika Antonov
200008
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