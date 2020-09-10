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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/zaderzhaniya-1577028337.html
СК Белоруссии не стал возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске
Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать дело по фактам задержания представителей прессы 27 августа в Минске, отклонив соответствующее заявление... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:27
2020-09-10T12:27
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_Belorussii" target="_blank">Белоруссии</a> не стал возбуждать дело по фактам задержания представителей прессы 27 августа в Минске, отклонив соответствующее заявление республиканской ассоциации журналистов.Ассоциация напоминает, что обратилась в СК 28 августа, "в документе на четырех листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело". Ответственность, как настаивает БАЖ, должна была наступить в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.В ассоциации напомнили, что 27 августа в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов."Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", - заявляют в БАЖ.Минская милиция 27 августа доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> тогда заявило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе.По данным БАЖ, в Минске были задержаны сотрудники белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина Швеции, депортировали с запретом на въезд в Белоруссию на пять лет.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии не стал возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске

12:27 10.09.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать дело по фактам задержания представителей прессы 27 августа в Минске, отклонив соответствующее заявление республиканской ассоциации журналистов.

"Белорусская ассоциация журналистов" получила ответ от начальника отдела по работе с обращениями граждан центрального аппарата СК: "Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", - говорится в сообщении, размещенном на сайте БАЖ.

Ассоциация напоминает, что обратилась в СК 28 августа, "в документе на четырех листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело". Ответственность, как настаивает БАЖ, должна была наступить в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.
В ассоциации напомнили, что 27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов.
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"Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", - заявляют в БАЖ.
Минская милиция 27 августа доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД Белоруссии тогда заявило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе.
По данным БАЖ, в Минске были задержаны сотрудники белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина Швеции, депортировали с запретом на въезд в Белоруссию на пять лет.
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