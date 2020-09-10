https://ria.ru/20200910/zaderzhaniya-1577028337.html

СК Белоруссии не стал возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске

Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать дело по фактам задержания представителей прессы 27 августа в Минске, отклонив соответствующее заявление... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:27

2020-09-10T12:27

2020-09-10T12:27

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576399473_0:0:2557:1439_1400x0_80_0_0_5364c90a8042e962431a0519b377cf28.jpg

<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_Belorussii" target="_blank">Белоруссии</a> не стал возбуждать дело по фактам задержания представителей прессы 27 августа в Минске, отклонив соответствующее заявление республиканской ассоциации журналистов.Ассоциация напоминает, что обратилась в СК 28 августа, "в документе на четырех листах подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело". Ответственность, как настаивает БАЖ, должна была наступить в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов.В ассоциации напомнили, что 27 августа в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов."Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", - заявляют в БАЖ.Минская милиция 27 августа доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> тогда заявило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны. В отделении милиции с сотрудниками СМИ обращались корректно, предложили чай и кофе.По данным БАЖ, в Минске были задержаны сотрудники белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина Швеции, депортировали с запретом на въезд в Белоруссию на пять лет.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200810/1575614182.html

https://ria.ru/20200901/zhurnalisty-1576574835.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире