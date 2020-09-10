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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/zaderzhanie-1577056924.html
В Минске задержали журналиста Семченко
Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:08
2020-09-10T18:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-semchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Семченко</a> задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Он задержан в рамках административного процесса", - сказала официальный представитель минской милиции. При этом она не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.
https://ria.ru/20200829/zaderzhaniya-1576474268.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали журналиста Семченко

18:08 10.09.2020 (обновлено: 18:26 10.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники милиции на одной из улиц в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции "Марш единства"
Сотрудники милиции на одной из улиц в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции Марш единства - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Он задержан в рамках административного процесса", - сказала официальный представитель минской милиции. При этом она не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 17:58Протесты в Белоруссии
На акции протеста в Минске задержали несколько журналистов
Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием президента Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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