https://ria.ru/20200910/zaderzhanie-1577056924.html
В Минске задержали журналиста Семченко
Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:08
2020-09-10T18:08
2020-09-10T18:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-semchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Семченко</a> задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Он задержан в рамках административного процесса", - сказала официальный представитель минской милиции. При этом она не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.
https://ria.ru/20200829/zaderzhaniya-1576474268.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире