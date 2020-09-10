https://ria.ru/20200910/vydvorenie-1577050740.html

В России задействуют новый способ выдворения "нежелательных" иностранцев

МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:41

2020-09-10T16:41

2020-09-10T16:41

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято решение о депортации, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.По ее словам, многие мигранты, выдворенные из России, меняют за рубежом имя и фамилию, после чего возвращаются в РФ с новыми "установочными данными". Выявить таких нарушителей помогает дактилоскопия иностранцев."Мы видим, где они (мигранты – ред.) проживают и, конечно, принимаем меры для удаления их с территории РФ. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть мораторий на выдворение, реадмиссию и депортацию, за исключением отдельной категории лиц, с территории РФ, мы накапливаем этот массив. И как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и удалим данных нарушителей с территории РФ", - пояснила она.Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.

https://ria.ru/20200910/migranty-1577046516.html

https://ria.ru/20200907/migranty-1576852582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество