https://ria.ru/20200910/vydvorenie-1577050740.html
В России задействуют новый способ выдворения "нежелательных" иностранцев
МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:41
2020-09-10T16:41
2020-09-10T16:41
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято решение о депортации, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.По ее словам, многие мигранты, выдворенные из России, меняют за рубежом имя и фамилию, после чего возвращаются в РФ с новыми "установочными данными". Выявить таких нарушителей помогает дактилоскопия иностранцев."Мы видим, где они (мигранты – ред.) проживают и, конечно, принимаем меры для удаления их с территории РФ. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть мораторий на выдворение, реадмиссию и депортацию, за исключением отдельной категории лиц, с территории РФ, мы накапливаем этот массив. И как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и удалим данных нарушителей с территории РФ", - пояснила она.Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.
https://ria.ru/20200910/migranty-1577046516.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято решение о депортации, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова
.
"В отдельных ситуациях он (контроль за пребыванием иностранцев в РФ – ред.) усиливается. С помощью различных технологий это делаем, с помощью аналитических наших учетов, с помощью биллингов. Все технологии новые, которые есть в нашем пользовании, мы применяем и для контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ", - сказала Казакова.
По ее словам, многие мигранты, выдворенные из России, меняют за рубежом имя и фамилию, после чего возвращаются в РФ с новыми "установочными данными". Выявить таких нарушителей помогает дактилоскопия иностранцев.
"Если говорить об искусственном интеллекте, мы действительно его применяем. Я могу привести пример. Это система, которая есть в Москве, распознавания лиц. Она у нас есть и в министерстве внутренних дел. Та категория иностранных граждан, которая нарушает законодательство и которая не покидает территорию РФ, несмотря на то, что в отношении этих лиц принято решение о выдворении, но мы понимаем, что они территорию РФ не покинули, в данной ситуации эта информационная система распознавания лиц – это и есть искусственный интеллект", - уточнила Казакова.
"Мы видим, где они (мигранты – ред.) проживают и, конечно, принимаем меры для удаления их с территории РФ. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть мораторий на выдворение, реадмиссию и депортацию, за исключением отдельной категории лиц, с территории РФ, мы накапливаем этот массив. И как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и удалим данных нарушителей с территории РФ", - пояснила она.
Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.