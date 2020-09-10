https://ria.ru/20200910/vstrecha-1577029426.html

Лукашенко намерен поставить точку по договоренностям на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поставить "жирную точку" в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:46

2020-09-10T12:46

2020-09-10T12:56

михаил мишустин

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> поставить "жирную точку" в реализации договоренностей премьеров двух стран, чтобы "двигаться дальше".Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление прозвучало в Минске на встрече Лукашенко с послом РФ Дмитрием Мезенцевым. В частности, как отметил президент, во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были достигнуты "очень хорошие договоренности". Ранее, 3 сентября, Мишустин по итогам переговоров с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко заявил, что стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям."Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - заявил белорусский лидер.Он также обратил внимание, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Белоруссии и России. Лукашенко считает, что это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов."Там будут представители регионов России и Беларуси. Это же не просто мы собрались там, что-то показали, сами показались, и на этом все. Нет. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий. Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили", - заметил глава республики.Мезенцев со своей стороны рассказал, что несколько дней назад общался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. И она, отметил посол, придает огромное значение региональному сотрудничеству между двумя странами. По словам дипломата, готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов России.Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> заявил, что в последнее время идут интенсивные переговоры между правительствами двух стран, и Минск и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Президент Белоруссии заявил, что планирует во время предстоящей встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. Как сообщал РИА Новости источник, Лукашенко посетит Россию 14 сентября.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577029570.html

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576714500.html

Tut_en Бла бла бла от Лукашенко. Вторая серия лохатрона. 12

Егор Панкратов На чьих условиях? Ты же усатый обманешь как всегда, потом истерики начнёшь закатывать. Проходили. 12

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москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире