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Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T23:04
2020-09-10T23:04
дональд трамп
афганистан
ирак
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> и Афганистана."В <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank">Афганистане </a>достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп на пресс-конференции.Президент упомянул, что военные <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> находятся также в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны. "Мы в значительной степени вышли из Сирии", - дважды повторил Трамп.
https://ria.ru/20200810/1575553120.html
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афганистан
ирак
сирия
сша
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дональд трамп, афганистан, ирак, сирия, сша, в мире

Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

23:04 10.09.2020
924
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана.
Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Президент упомянул, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны. "Мы в значительной степени вышли из Сирии", - дважды повторил Трамп.
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 08:00
Трамп выводит войска из Германии во благо США. И всего мира
16161002
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Дональд ТрампАфганистанИракСирияСШАВ мире
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