https://ria.ru/20200910/voyska-1577066325.html

Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T23:04

2020-09-10T23:04

2020-09-10T23:04

дональд трамп

афганистан

ирак

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в четверг подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> и Афганистана."В <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank">Афганистане </a>достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп на пресс-конференции.Президент упомянул, что военные <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> находятся также в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны. "Мы в значительной степени вышли из Сирии", - дважды повторил Трамп.

https://ria.ru/20200810/1575553120.html

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афганистан

ирак

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, афганистан, ирак, сирия, сша, в мире